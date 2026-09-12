Réponse inattendue de Trump sur les missiles iraniens : Il a répondu en une seule phrase

Donald Trump Il a donné une réponse courte mais frappante à la question d'un journaliste sur les capacités balistiques de l'Iran. Le journaliste a demandé comment l'Iran pouvait encore lancer des missiles alors que les infrastructures de lancement auraient été détruites par les États-Unis. Trump a souligné qu'ils auraient toujours la capacité de lancer des missiles.

Le journaliste a interrogé Trump sur la poursuite des attaques de missiles iraniens.

La contradiction principale résidait dans le fait que, malgré les déclarations américaines sur les dommages causés au potentiel balistique iranien, Téhéran conservait sa capacité de tir.

Le journaliste a souligné précisément ce point :

« Comment l'Iran peut-il encore lancer les missiles que nous avons “détruits” ? »

a-t-il demandé.

La réponse de Trump fut brève :

« Ils pourront toujours lancer des missiles. »

Quel est le message clé de la réponse de Trump ?

Cette déclaration du président américain signifie que les capacités balistiques de l'Iran ne peuvent être totalement anéanties par une seule frappe ou une opération militaire.

En d'autres termes, si certaines infrastructures ont pu être endommagées, cela ne signifie pas que tout le potentiel balistique iranien est épuisé.

La réponse de Trump reflète cette réalité de manière concise.

Pourquoi cette question est-elle importante ?

La question du journaliste touche à l'un des enjeux majeurs de l'efficacité des opérations militaires américaines contre l'Iran.

Si des sites spécifiques ont été détruits, comment l'Iran parvient-il à mener de nouvelles frappes ?

Il est crucial de distinguer ici les « missiles » de la « capacité de production et de lancement ».

La destruction de certains missiles ou sites ne signifie pas l'anéantissement immédiat de tout le programme balistique.

Pourquoi le potentiel balistique de l'Iran est-il important ?

L'Iran est considéré comme possédant l'un des plus grands arsenaux de missiles au Moyen-Orient.

Son programme a été développé sur des décennies. Les missiles balistiques et autres types de projectiles occupent une place centrale dans la stratégie militaire du pays.

C'est pourquoi, après toute frappe militaire, il faut des preuves solides pour conclure que les capacités iraniennes sont totalement épuisées.

La réponse de Trump a mis l'accent sur ce point précis.

Une question, un enjeu géopolitique majeur

Vu de l'extérieur, cela ressemble à un bref échange entre un journaliste et un président.

Mais la question elle-même révèle l'un des aspects les plus critiques du conflit entre les États-Unis et l'Iran :

Dans quelle mesure les frappes militaires ont-elles pu limiter les capacités balistiques de l'Iran ?

Bien que brève, la réponse de Trump a donné un indice important.

« Ils pourront toujours lancer des missiles. »

Derrière cette réponse se cache une réalité géopolitique : frapper des sites de missiles et détruire totalement le potentiel balistique d'un pays ne sont pas la même chose.

Les prochaines actions de l'Iran pourraient apporter plus de clarté sur ce potentiel.