L'US Air Force étend son contrat de transport de fret avec Blue Origin

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L'US Air Force étend son contrat de transport de fret avec Blue Origin

Le laboratoire de recherche de l'US Air Force (AFRL) a élargi sa coopération dans le domaine des technologies spatiales, multipliant presque par 10 la valeur du contrat conclu avec Blue Origin. Selon ixbt.com, ce financement a augmenté de 11,7 millions de dollars supplémentaires, portant la valeur totale à environ 13 millions de dollars. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'objectif principal de ce projet est d'explorer la possibilité de livrer du fret militaire vers n'importe quel point du globe en moins d'une heure en utilisant des lanceurs commerciaux. Les experts soulignent que cette initiative changera radicalement les processus logistiques à l'avenir et jouera un rôle important pour assurer la réactivité dans les situations d'urgence.

Le concept de livraison de point à point

Conformément au projet, les spécialistes de Blue Origin doivent définir les exigences techniques et les paramètres de mission pour le schéma point-à-point, qui prévoit le transport de fret entre deux points terrestres à l'aide de fusées. Au lieu de transports de plusieurs heures ou jours effectués par voie aérienne ou maritime traditionnelle, il est prévu de livrer les cargaisons nécessaires à destination en seulement une heure.

Pour l'instant, ces travaux de recherche et développement sont prévus jusqu'en octobre 2027. Cependant, selon les termes du contrat, la création d'un système de livraison prêt à l'emploi ou le lancement pratique de fusées à des fins d'essai ne sont pas encore envisagés. Dans le cadre de l'approche progressive, seules des recherches approfondies, des analyses technologiques et des développements conceptuels sont réalisés.

Le programme REGAL et les plans futurs

Ce projet est mis en œuvre dans le cadre du programme REGAL (Rocket Experimentation for Global Agile Logistics) géré par l'AFRL. Grâce à cette initiative, l'agence militaire évalue les perspectives d'introduction de technologies de fusées commerciales à des fins logistiques. Il est à noter que dans le cadre de ce programme, non seulement Blue Origin, mais aussi des entreprises telles que Anduril Industries, Sierra Space et Rocket Lab ont obtenu des financements.

La fusée réutilisable lourde New Glenn est considérée comme la principale plateforme technique dans cette direction. Cette fusée a effectué son premier vol orbital en janvier 2025, après quoi elle a mené à bien 3 missions orbitales supplémentaires.

Néanmoins, les vols avaient été temporairement suspendus en raison d'un dysfonctionnement survenu lors d'essais de mise à feu sur le site d'essai en Floride le 28 mai 2026. Bien que cet incident ait endommagé les équipements du pas de tir, Blue Origin prévoit de reprendre les vols de la fusée New Glenn d'ici la fin de l'année en cours.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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