L'US Air Force finance une puce tirant son énergie du vide quantique

La division SpaceWERX de l'US Space Force, qui soutient les petites entreprises, a alloué des fonds à la startup Casimir pour un nouveau projet. Selon ixbt.com, le contrat de Phase I vise à vérifier la faisabilité technique des puces appelées MicroSparc, un dispositif prétendant générer un courant électrique continu à partir de l'énergie du vide quantique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

À ce stade, l'entreprise doit tester si la conception du générateur statique autonome répond aux exigences de l'US Air Force. Ces systèmes sont destinés à être utilisés dans des zones isolées et difficiles d'accès. Bien que Casimir n'ait pas divulgué le montant ou les délais précis du financement, de tels contrats STTR Phase I s'élèvent généralement entre 75 000 et 180 000 dollars pour une durée de 3 à 12 mois.

Physique quantique et technologie Casimir

Le principe de fonctionnement de MicroSparc repose sur l'effet Casimir, un phénomène quantique confirmé expérimentalement. En 1948, Hendrik Casimir a prédit qu'une force d'attraction se créerait entre deux surfaces conductrices séparées par une distance nanométrique. Dans ce cas, les ondes électromagnétiques ayant une longueur d'onde supérieure à la distance entre les surfaces ne peuvent pas exister, ce qui réduit l'énergie du vide à l'intérieur par rapport à l'extérieur.

En 1997, Steven Lamoreaux a réussi à mesurer pour la première fois la force de Casimir. Cependant, la conception classique ne produit qu'une impulsion d'énergie de courte durée car les plaques se rapprochent. Casimir tente de transformer cet effet en une source d'énergie continue en montant les plaques sur une base en silicium et en ajoutant des nanopiliers connectés électriquement entre elles.

Débats scientifiques et projets futurs

Selon la description de l'entreprise, la zone externe d'une telle structure est soumise aux fluctuations du vide quantique, tandis que les oscillations dans la nanocavité interne sont plus faibles. Dans certains cas, un électron passe de la plaque externe au pilier central, et en raison de la faible probabilité de retour, un flux d'électrons dirigé est généré. Des millions de ces nanocavités sont combinées sur une seule puce pour fermer le circuit électrique.

Casimir affirme que les premières versions de MicroSparc sont équivalentes en puissance à une petite batterie en céramique ou à un petit panneau solaire. L'architecture multicouche et le placement 3D des cristaux devraient permettre d'augmenter la puissance jusqu'à 100 fois. Néanmoins, la capacité du dispositif à extraire directement de l'énergie électrique utile et continue du vide quantique reste controversée, car elle n'a pas encore été démontrée indépendamment, certains scientifiques qualifiant cela de type de « mouvement perpétuel ».

Harold G. White, cofondateur de Casimir et ancien employé de la NASA Eagleworks, souligne que l'effet Casimir lui-même fait partie intégrante de la mécanique quantique établie, et que la question controversée réside uniquement dans la méthode d'application pratique dans MicroSparc. L'entreprise indique que ce contrat permet de tester la technologie selon les exigences réelles de l'US Air Force et prévoit de commercialiser MicroSparc en 2028.