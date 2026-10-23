L'US Air Force teste un avion cargo hybride à la structure unique

L'US Air Force a manifesté un vif intérêt pour un projet aéronautique prometteur visant à transformer radicalement la logistique militaire et le système d'approvisionnement. Le Pentagone a accordé une subvention de Natilus pour le développement du programme d'avion cargo régional KONA d'un montant de 3,5 millions de dollars développé par la société.

Cet investissement Operational Energy – Innovation a été accordé dans le cadre du programme, visant à mener le projet vers des essais en vol réels avec un avion à taille réelle et à démontrer ses capacités d'approvisionnement dans des conditions militaires complexes.

Abandonner l'aviation traditionnelle : La merveille de l'« aile intégrée »

La plus grande innovation technique de l'avion KONA réside dans sa structure aérodynamique :

Construction révolutionnaire : Alors que sur les avions classiques, les ailes sont fixées séparément à un fuselage tubulaire, sur l'appareil KONA, le fuselage et les ailes sont intégrés en un seul corps aérodynamique unique ;

30 % d'économie : Selon le fabricant, cette structure aérodynamique réduit considérablement la traînée, permettant une économie de carburant allant jusqu'à 30 % par rapport à ses concurrents de structure traditionnelle (ce chiffre sera pleinement évalué lors des futurs essais en vol).

Capacités militaires : Capacité de charge et pilotage double

Le projet intègre plusieurs caractéristiques essentielles pour l'approvisionnement militaire :

Double pilotage : L'appareil est conçu pour être piloté de manière conventionnelle avec un équipage (pilote) ou de manière totalement autonome (en mode drone) dans des conditions complexes et dangereuses ;

Charge utile et autonomie : L'avion est capable de transporter jusqu'à 3,8 tonnes et son autonomie de vol est d'environ 1480 kilomètres ; Bases éloignées :

Ces indicateurs font du KONA l'outil le plus approprié pour la chaîne d'approvisionnement entre des bases militaires éloignées les unes des autres et disposant d'un approvisionnement en carburant limité. Importance tactique : Le juste milieu entre le Cessna et le Hercules

Le nouvel aéronef devrait combler le fossé entre le léger Cessna C-208 et les avions de transport tactique lourds C-130 Hercules :

Décollage sur pistes courtes :

L'avion peut facilement utiliser des pistes courtes, ce qui permet de l'utiliser sur de nombreux terrains improvisés en dehors des aérodromes standard ; Réduction de la dépendance aux gros avions :

Une adaptation complète à l'infrastructure de fret existante permet à l'armée américaine d'éviter l'utilisation d'avions coûteux et imposants pour les petites livraisons, réduisant ainsi considérablement les coûts. Les fonds alloués ne sont pas destinés à l'achat de l'appareil fini, mais à l'achèvement complet des phases d'ingénierie et d'essai du projet KONA.

Ajratilgan mablag‘ tayyor apparatni xarid qilishga emas, balki KONA loyihasining muhandislik va sinov bosqichlarini to‘liq yakunlashga yo‘naltiriladi.