Le continent européen connaît la phase de réarmement la plus vaste et la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon les nouvelles données analytiques publiées par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) et l'OTAN, les dépenses militaires totales des pays européens en 2026 atteindront 574 milliards d'euros.

L'analyse des chiffres montre qu'il y a seulement cinq ans, en 2021, le budget de défense du continent était de 283 milliards d'euros, ce qui signifie qu'au cours de cette courte période, le volume nominal des dépenses a augmenté de 103 pour cent.

Ratio par rapport au PIB et dynamique comparative avec les États-Unis

La part des dépenses de défense dans l'économie a également radicalement changé :

La part du PIB a fortement augmenté : Alors qu'en 2021 les dépenses militaires représentaient en moyenne 1,64 % du produit intérieur brut (PIB) européen, à la fin de 2026, ce chiffre atteindra 2,55 % ;

Investissements dans les infrastructures : En outre, les pays membres de l'alliance consacrent 1,4 % supplémentaire du PIB au renforcement des infrastructures militaires, de la logistique et de la sécurité commune ;

Un taux de croissance supérieur à celui des États-Unis : Au cours des cinq dernières années, l'Europe a augmenté ses dépenses militaires de 291 milliards d'euros nets, les faisant doubler. À titre de comparaison, au cours de la même période, le budget de défense des États-Unis a augmenté de 28 % (199 milliards d'euros en valeur absolue).

L'Allemagne en tête, bonds sans précédent dans les pays baltes et en Pologne

Le plus grand changement en termes de volume financier par pays est observé en Allemagne :

Le bond de 2,6 fois de Berlin : L'Allemagne reste le leader incontesté en Europe en termes de volume total des dépenses militaires. Le pays a fait passer son budget de défense de 48 milliards d'euros en 2021 à 125 milliards d'euros en 2026, soit une augmentation de 2,6 fois ;

Record du flanc oriental : La croissance a été encore plus rapide dans les pays situés aux frontières orientales de l'OTAN. La Pologne a multiplié son budget militaire par 3,5, l'Estonie par 3,6, et la Lituanie par 4,3 ;

Objectif de 5 % atteint en premier : La Pologne et les pays baltes ont atteint en pratique, bien avant l'échéance, l'objectif stratégique fixé lors du sommet de l'OTAN de 2025 : porter les dépenses de défense à 5 % du PIB d'ici 2035.

Explosion des revenus du complexe militaro-industriel

La forte augmentation des achats publics s'est également reflétée dans le chiffre d'affaires financier des principales entreprises de défense :

Industrie européenne : Le chiffre d'affaires des grandes entreprises européennes de l'industrie militaire, dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 1 milliard d'euros, est passé de 104 milliards d'euros en 2021 à 166 milliards d'euros ;

Géants américains : Le chiffre d'affaires des entreprises de défense américaines est passé, au cours de la même période, de 311 milliards d'euros à 427 milliards d'euros .

Selon les experts, la nouvelle règle adoptée au sein de l'OTAN — l'exigence d'allouer 3,5 % du PIB aux besoins militaires de base et 1,5 % à la cybersécurité, à la protection des infrastructures critiques et à la préparation civile — garantira que le système financier européen s'adapte continuellement à la défense au cours de la prochaine décennie.