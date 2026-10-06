MrBeast bat son propre record de vues en 24 heures

·21·Monde
MrBeast bat son propre record de vues en 24 heures

La nouvelle vidéo de la star de YouTube MrBeast a été visionnée près de 72 millions de fois au cours des 24 premières heures suivant sa publication. Il s'agit d'un record personnel pour lui en termes de vues sur une journée, selon Dexerto.

Dans la vidéo intitulée « Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000 », quatre participants sont enfermés dans un magasin rempli de produits alimentaires et s'affrontent pour tout manger. Le gagnant remporte un prix d'un million de dollars.

MrBeast lui-même a confirmé qu'il s'agissait de sa vidéo la plus vue en 24 heures de toute sa carrière. De plus, les spectateurs l'ont regardée en moyenne plus de 20 minutes, et le temps de visionnage total a dépassé le milliard de minutes.

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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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