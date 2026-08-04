Un blogueur chinois fait sensation en construisant un stade de 30 000 places pour son chat

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Un blogueur chinois fait sensation en construisant un stade de 30 000 places pour son chat

Le blogueur chinois Sin a construit pour son chat, surnommé Mister Nays, un stade doté de plus de 30 000 sièges miniatures. Il a consacré plus de quatre mois à ce projet hors du commun.

Présentée sur la chaîne YouTube « Sins Uorld », l’arène a attiré l’attention non seulement par son apparence, mais aussi par ses capacités techniques. Certaines fonctions du stade peuvent être contrôlées par commande vocale via Siri.

Sin avait déjà construit une petite ville, une île, un supermarché et un mini-métro pour les animaux. Ses projets se sont largement diffusés parmi les internautes.

Selon le blogueur, ses différentes vidéos créatives ont été visionnées plus d’un milliard de fois au total.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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