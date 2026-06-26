L'hôtel le plus isolé au monde : un permis est requis pour s'y rendre

·60·Monde
L'hôtel le plus isolé au monde : un permis est requis pour s'y rendre

Au milieu de l'océan Atlantique, entre la Floride et Cuba, un hôtel insolite attire l'attention des voyageurs. Ruben Holgado, un blogueur voyage espagnol de 23 ans, a partagé ses impressions sur ce lieu inhabituel, le qualifiant d'« hôtel le plus isolé au monde ».

Le blogueur barcelonais a publié une vidéo détaillée de ce voyage sur sa chaîne YouTube en mai. La vidéo a été visionnée près de 900 000 fois en peu de temps. Plus tard, il a également publié une version courte sur Instagram, récoltant des milliers de mentions j'aime.

L'hôtel n'est accessible que par bateau. Il est situé à environ une heure de navigation des côtes de Key West. Le point le plus curieux est que cet hôtel est officiellement enregistré comme un navire. Par conséquent, un permis de conduire un bateau est requis pour y séjourner.

Un jeune homme debout devant une petite maison flottante en bambou au milieu de la mer.

Un tel séjour insolite n'est pas bon marché. Le prix pour cinq nuits s'élève à 3 458 dollars américains.

Selon Ruben Holgado, le propriétaire de l'hôtel, le « Capitaine Chris », lui a envoyé une liste des aliments et équipements nécessaires avant le départ. Il l'a également averti de la présence fréquente de requins aux alentours et de la possibilité d'avoir besoin de secours en cas de nécessité.

Le voyageur raconte qu'une tempête tropicale a éclaté pendant son séjour. Pendant un moment, il s'est demandé si rester seul au milieu de l'océan était une bonne décision. Cependant, la tempête est passée sans conséquences graves.

Un jeune homme nageant en mer avec un gilet de sauvetage, avec la petite maison visible en arrière-plan.

Répertorié sur la plateforme Airbnb sous le nom de « Tiki Suites », ce bungalow fait partie des 10 % des meilleurs logements. Il dispose de commodités telles que la climatisation, un lit en bois spécial et une télévision escamotable. Autour, on peut observer des dauphins, des lamantins, des raies et divers poissons tropicaux.

Le blogueur mentionne que l'hôtel dispose également d'une collection de DVD, incluant des films comme « Les Évadés », « Django Unchained », « L'Aviateur » et « N'oublie Jamais ». Mais étant au milieu de l'océan, il a choisi, symboliquement, de regarder le célèbre film « Titanic » de James Cameron.

Petite cabane dans l'océan et sa localisation sur une carte près de la Floride.

Au cours du voyage, Ruben Holgado a fait du snorkeling pour admirer des épaves de navires, a fait du paddleboard et a même pêché son propre poisson pour le dîner. Il a souligné que ce voyage a été l'une des aventures les plus insolites et mémorables de sa vie.

Ruben HolgadoBarceloneYouTubeTiki SuitesInstagram
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Fusillade dans un hôpital aux États-Unis : le suspect arrêté dans une autre villeFusillade dans un hôpital aux États-Unis : le suspect arrêté dans une autre villeAujourd'hui, 11:54La France saisit un pétrolier lié à la RussieLa France saisit un pétrolier lié à la RussieAujourd'hui, 11:49Nouvelle étape de Zelensky : opération de 40 jours pour forcer la Russie à la paixNouvelle étape de Zelensky : opération de 40 jours pour forcer la Russie à la paixAujourd'hui, 11:41L'appel urgent d'un ex-militaire russe à Poutine secoue les réseaux sociauxL'appel urgent d'un ex-militaire russe à Poutine secoue les réseaux sociauxAujourd'hui, 11:29Le plus jeune invité d'une réunion des ministres de l'UE : un bébé de trois moisLe plus jeune invité d'une réunion des ministres de l'UE : un bébé de trois moisAujourd'hui, 11:04Horreur dans le ciel : une montgolfière touristique s'embraseHorreur dans le ciel : une montgolfière touristique s'embraseAujourd'hui, 10:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas