L'hôtel le plus isolé au monde : un permis est requis pour s'y rendre

Au milieu de l'océan Atlantique, entre la Floride et Cuba, un hôtel insolite attire l'attention des voyageurs. Ruben Holgado, un blogueur voyage espagnol de 23 ans, a partagé ses impressions sur ce lieu inhabituel, le qualifiant d'« hôtel le plus isolé au monde ».

Le blogueur barcelonais a publié une vidéo détaillée de ce voyage sur sa chaîne YouTube en mai. La vidéo a été visionnée près de 900 000 fois en peu de temps. Plus tard, il a également publié une version courte sur Instagram, récoltant des milliers de mentions j'aime.

L'hôtel n'est accessible que par bateau. Il est situé à environ une heure de navigation des côtes de Key West. Le point le plus curieux est que cet hôtel est officiellement enregistré comme un navire. Par conséquent, un permis de conduire un bateau est requis pour y séjourner.

Un tel séjour insolite n'est pas bon marché. Le prix pour cinq nuits s'élève à 3 458 dollars américains.

Selon Ruben Holgado, le propriétaire de l'hôtel, le « Capitaine Chris », lui a envoyé une liste des aliments et équipements nécessaires avant le départ. Il l'a également averti de la présence fréquente de requins aux alentours et de la possibilité d'avoir besoin de secours en cas de nécessité.

Le voyageur raconte qu'une tempête tropicale a éclaté pendant son séjour. Pendant un moment, il s'est demandé si rester seul au milieu de l'océan était une bonne décision. Cependant, la tempête est passée sans conséquences graves.

Répertorié sur la plateforme Airbnb sous le nom de « Tiki Suites », ce bungalow fait partie des 10 % des meilleurs logements. Il dispose de commodités telles que la climatisation, un lit en bois spécial et une télévision escamotable. Autour, on peut observer des dauphins, des lamantins, des raies et divers poissons tropicaux.

Le blogueur mentionne que l'hôtel dispose également d'une collection de DVD, incluant des films comme « Les Évadés », « Django Unchained », « L'Aviateur » et « N'oublie Jamais ». Mais étant au milieu de l'océan, il a choisi, symboliquement, de regarder le célèbre film « Titanic » de James Cameron.

Au cours du voyage, Ruben Holgado a fait du snorkeling pour admirer des épaves de navires, a fait du paddleboard et a même pêché son propre poisson pour le dîner. Il a souligné que ce voyage a été l'une des aventures les plus insolites et mémorables de sa vie.