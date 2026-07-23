MrBeast, avec 500 millions d'abonnés, s'est marié : l'île mystérieuse du mariage

L'un des YouTubeurs les plus célèbres au monde, MrBeast, a épousé sa compagne Tea Booysen. Pour leur mariage, le couple n'a pas choisi un lieu ordinaire, mais l'île privée de Necker, située dans les îles Vierges britanniques et appartenant au milliardaire Richard Branson.

Bien que la cérémonie se soit déroulée dans un lieu somptueux, MrBeast a tenu sa promesse d'organiser un événement privé et intime. Cependant, un détail a attiré l'attention des fans plus que l'île elle-même : la mariée a changé de tenue à plusieurs reprises au cours de la cérémonie.

« J'ai enfin trouvé Mrs. Beast »

Le créateur de contenu de 28 ans, de son vrai nom Jimmy Donaldson, a publié les photos du mariage sur Instagram avec Tea Booysen.

Sur les photos où ils apparaissent en blanc, il a laissé un commentaire court mais qui a enthousiasmé ses fans :

« J'ai trouvé Mrs. Beast. »

Plus tard, MrBeast a qualifié la cérémonie de plus beau jour de sa vie.

« C'était le plus beau jour de ma vie », a-t-il écrit.

Sur les photos du couple, Donaldson apparaît en smoking blanc, tandis que Booysen porte une robe de mariée longue en dentelle avec des décorations florales.

La mariée est apparue avec trois looks différents

Le fait que Tea Booysen ait changé plusieurs fois de robe de mariée pendant la cérémonie a attiré l'attention des fans.

Pour la cérémonie de mariage principale, elle a choisi une robe classique longue en dentelle avec des ornements floraux. Au moment de couper le gâteau, elle est apparue dans une mini-robe blanche avec un haut orné de paillettes et une jupe en plumes.

Pour la fête en soirée, Booysen a opté pour une robe en satin à épaules dénudées.

Les looks principaux du mariage :

une robe longue en dentelle pour la cérémonie de mariage ;

une mini-robe blanche en plumes pour couper le gâteau ;

une robe en satin à épaules dénudées pour la soirée.

MrBeast, quant à lui, est resté en smoking blanc tout au long de la cérémonie, choisissant un style minimaliste assorti aux différents looks de la mariée.

La demande en mariage était également unique

Jimmy Donaldson a demandé Tea Booysen en mariage le jour de Noël 2024.

À ce moment-là, le couple portait des pulls de Noël avec le logo de MrBeast. Connu pour ses projets en ligne à grande échelle, le blogueur a souhaité que sa demande en mariage soit aussi privée que possible.

Dans une interview accordée au magazine People, il avait déclaré qu'il préférait une demande sincère et un petit mariage plutôt qu'un immense spectacle ou une cascade virale.

La cérémonie sur l'île de Necker a suivi cette même logique : un lieu luxueux, mais un mariage privé qui n'a pas été transformé en spectacle public.

Qui est Tea Booysen ?

Tea Booysen est née en Afrique du Sud. Elle est également une créatrice de contenu avec sa propre audience sur Internet.

Sa chaîne YouTube, nommée TheaBeasty, compte près de 140 000 abonnés. Booysen diffuse des jeux vidéo en direct sur la plateforme Twitch et est également connue comme auteure d'un livre publié.

Bien que le couple se soit rapproché grâce à Internet et à leurs activités créatives, ils n'ont pas toujours transformé leurs relations personnelles en contenu public.

Comment MrBeast est-il devenu une star mondiale ?

MrBeast est devenu célèbre grâce à ses vidéos YouTube à grande échelle, ses concours avec d'énormes prix et ses dons de sommes importantes à des inconnus.

Le nombre d'abonnés sur sa chaîne dépasserait les 500 millions. Ce chiffre a fait de lui l'un des créateurs de contenu ayant la plus grande audience au monde.

Donaldson a également participé à la création de l'émission de téléréalité « Beast Games », diffusée sur la plateforme Prime Video. Dans ce programme, les participants s'affrontent dans diverses épreuves pour un grand prix de 5 millions de dollars.

Il y a aussi des controverses derrière le succès

L'immense popularité de MrBeast a également été accompagnée de divers débats et allégations.

En avril, il a été rapporté que sa société de médias, Beast Industries, avait été poursuivie en justice par un ancien employé pour des accusations de harcèlement sexuel et de discrimination fondée sur le genre sur le lieu de travail.

De plus, certains participants à des émissions de téléréalité ont exprimé leur mécontentement quant au traitement reçu. Des allégations ont également été formulées selon lesquelles certains défis et cascades viraux de MrBeast étaient planifiés à l'avance.

Cependant, ces accusations ne sont pas équivalentes à des faits prouvés devant un tribunal. Une évaluation juridique finale sur ces réclamations sera rendue à l'issue des procédures appropriées.

Une nouvelle page dans la vie de la star d'Internet

MrBeast, qui prépare des concours géants et des vidéos extraordinaires pour des millions de personnes, a choisi une cérémonie relativement petite et intime pour sa vie privée.

Smoking blanc, trois looks pour la mariée et un lieu fermé dans les îles Vierges britanniques : le mariage du couple est rapidement devenu l'un des événements les plus discutés sur les réseaux sociaux.

Selon vous, MrBeast a-t-il pris la bonne décision en organisant son mariage sans en faire un spectacle public ? Laissez votre avis dans les commentaires et envoyez cette nouvelle à un ami qui suit ses vidéos.