Un empire de 111 milliards de dollars voit le jour après un accord historique à Hollywood

Un accord colossal capable de changer une époque a été conclu à Hollywood. Paramount Skydance a finalisé l'acquisition de Warner Bros. Discovery, donnant naissance à l'une des plus grandes entreprises de médias et de divertissement au monde : Skydance. La valeur totale de la transaction, dettes incluses, s'élève à près de 111 milliards de dollars.

Il ne s'agit pas d'une simple fusion d'entreprises. Désormais, « Harry Potter », « Le Seigneur des anneaux », « Game of Thrones », les héros de DC, « Mission : Impossible », « Matrix », « Barbie », « Superman », « Batman » et bien d'autres projets célèbres sont réunis sous une même structure corporative.

Que cache cet accord de 111 milliards de dollars ?

Paramount Skydance a finalisé l'accord sur la base d'un paiement de 31 dollars par action aux actionnaires de Warner Bros. Discovery. Les transactions boursières de Warner Bros. Discovery en tant qu'entreprise indépendante ont été suspendues. Les actions de la nouvelle société Skydance ont été introduites à la Bourse de New York sous le SKYD ticker.

Le coût d'acquisition de Warner Bros. Discovery s'élevait à environ 81 milliards de dollars, et en incluant les dettes, la valeur totale approche les 111 milliards de dollars.

Ainsi, deux des plus grandes structures médiatiques d'Hollywood, Paramount et Warner Bros. Discovery, ont fusionné au sein d'une seule entreprise.

À qui appartiennent désormais « Harry Potter » et DC ?

Après la fusion, Skydance dispose d'un immense portefeuille de contenus.

Il comprend :

« Harry Potter » ;

« Le Seigneur des anneaux » ;

« Game of Thrones » ;

DC et ses célèbres héros ;

« Mission : Impossible » ;

« Matrix » ;

« Barbie » ;

« Superman » ;

« Batman » ;

« Star Trek » ;

« Top Gun » ;

ainsi que de nombreux projets télévisuels et cinématographiques.

L'entreprise a mis la main non seulement sur des films, mais aussi sur de grandes plateformes de streaming. Désormais, Paramount+ et HBO Max font également partie du même système corporatif. De plus, CNN, CBS News, CBS Sports, TNT Sports et de nombreuses chaînes de télévision ont rejoint le nouveau conglomérat médiatique.

Un nouveau centre de pouvoir à Hollywood

La nouvelle entreprise sera dirigée par David Ellison. Il sera président et PDG de Skydance, tandis qu'Ynon Kreiz occupera le poste de co-président et directeur général.

Selon les plans officiels de l'entreprise, Skydance prévoit de produire au moins 30 films de haute qualité et plus de 180 émissions de télévision et séries par an. L'objectif est également d'atteindre au moins 6 milliards de dollars de synergies et d'économies de coûts en trois ans.

Cela pourrait faire de la nouvelle entreprise un acteur encore plus puissant face à Netflix, Disney, Amazon et d'autres grands concurrents.

Le coût de la fusion est également élevé

L'émergence d'une immense société de médias s'accompagne de lourdes obligations financières. Selon l'AP, la dette nette de la nouvelle entreprise sera d'environ 80 milliards de dollars. Par conséquent, l'une des tâches principales de Skydance est de gérer efficacement le fardeau de la dette tout en intégrant cette vaste entreprise.

La direction de l'entreprise prévoit d'optimiser les coûts et de diriger les fonds libérés vers de nouveaux contenus, technologies et projets créatifs.

De « Harry Potter » à CNN — tout sous une même main

L'aspect le plus intéressant est que la nouvelle Skydance n'est plus seulement un studio de cinéma.

Elle regroupe des studios de cinéma hollywoodiens, des plateformes de streaming, des chaînes de télévision, des réseaux d'information, du contenu sportif et des actifs liés aux jeux vidéo.

En ce sens, l'accord de 111 milliards de dollars a littéralement redessiné la carte d'Hollywood.

Les franchises les plus célèbres du monde, qui appartenaient hier à des entreprises distinctes, sont aujourd'hui sous un seul toit corporatif.

Une nouvelle ère commence à Hollywood

La fusion de Paramount et Warner Bros. Discovery devrait influencer l'équilibre des forces dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Désormais, Skydance est confronté non seulement à la gestion de franchises célèbres, mais aussi à l'augmentation de leur valeur, à l'attraction de nouveaux publics et à la nécessité de rester compétitif à l'ère du streaming.

Cependant, une chose est sûre : des noms comme « Harry Potter », DC, « Le Seigneur des anneaux », « Game of Thrones », « Superman », « Batman » font désormais partie d'une seule immense machine médiatique.

Avec cet accord de 111 milliards de dollars, Skydance est devenu l'un des nouveaux centres de pouvoir d'Hollywood. La question principale est désormais ailleurs : comment cet empire colossal changera-t-il le destin des franchises célèbres ?