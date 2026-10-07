Le système financier mondial approche de son sommet historique le plus dangereux depuis la Seconde Guerre mondiale. Lors d'un grand forum économique à Singapour, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva a averti que la dette publique mondiale totale dépasserait bientôt 100 % du produit intérieur brut (PIB) mondial.

Georgieva a souligné que les déficits budgétaires artificiellement gonflés et la forte augmentation des coûts des intérêts deviennent les principaux facteurs déstabilisant l'économie mondiale.

Un bond de 40 000 milliards de dollars aux États-Unis : 6,8 milliards de dollars de dette par jour

Selon les conclusions du FMI, la pression principale de la dette ne pèse pas sur les pays en développement, mais sur les principales puissances occidentales, au premier rang desquelles les États-Unis :

Équivalent à cinq grandes économies : Selon les données fournies par le prestigieux centre d'analyse Peter G. Peterson Foundation la dette nationale souveraine des États-Unis a officiellement atteint le seuil historique de 40 000 milliards de dollars ;

Comparaison : Ce chiffre équivaut à la somme des PIB annuels de la Chine, de l'Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et de l'Inde ;

Rythme d'augmentation de la dette : Actuellement, la dette nationale américaine augmente en moyenne de 6,8 milliards de dollars par jour.

« On ne peut pas compter uniquement sur la croissance économique » : la solution du FMI

La directrice du FMI a appelé les dirigeants des principaux pays du monde à évaluer correctement l'ampleur réelle du problème :

Les politiciens doivent cesser de se bercer d'illusions en pensant que le problème de la dette peut être résolu par la simple croissance économique future ;

Pour les principaux centres mondiaux, la mise en œuvre immédiate de programmes d'assainissement budgétaire (réductions drastiques des dépenses) à moyen terme est devenue une nécessité vitale.

Situation en Europe et en Russie : Quel équilibre ?

La situation concernant le ratio dette/PIB varie selon les régions :

Indicateurs de la zone euro : Dans la zone euro, la dette publique moyenne a atteint 81,7 % du PIB. Cependant, en Grèce, où la pression de la dette est élevée, ce chiffre atteint 146 % , en Italie 137 % et en France 115 % ;

Indicateur de la Russie : À titre de comparaison, selon les données officielles russes, la dette publique du pays reste bien inférieure au PIB, à 16,4 % .

Les analystes internationaux avertissent que cette expansion incontrôlée de la pression mondiale de la dette pourrait provoquer une nouvelle vague de crises mondiales et de dévaluation monétaire sur les marchés financiers dans un avenir proche.