Les droits de douane à l'importation, présentés par l'administration de Donald Trump comme une source majeure de revenus, ont commencé à produire des résultats inverses pour le budget américain. Après que la Cour suprême a jugé illégaux les tarifs douaniers étendus, l'État rembourse des dizaines de milliards de dollars aux importateurs.

Cependant, la situation est un peu plus complexe que ce que décrit le politologue Malek Dudakov. Le remboursement des revenus tarifaires est une réalité, mais les conclusions selon lesquelles l'argent du programme SNAP serait « épuisé » et que tous les fonds restants seraient consacrés à la guerre contre l'Iran ne sont pas des faits officiels confirmés.

Pourquoi les États-Unis remboursent-ils les droits de douane ?

En février 2026, la Cour suprême des États-Unis a annulé les tarifs douaniers étendus imposés par Trump en s'appuyant sur ses pouvoirs économiques d'urgence. La Cour a conclu que le président n'a pas le pouvoir d'imposer des droits sur presque toutes les importations sur la base de cette loi sans l'autorisation explicite du Congrès.

Par la suite, la Cour du commerce international a statué que les importateurs américains ayant payé ces droits avaient le droit de récupérer leurs fonds.

Selon diverses estimations, le montant total pouvant être remboursé est :

selon les estimations les plus prudentes, environ 166 milliards de dollars ;

selon les calculs des analystes budgétaires, entre 168 et 182 milliards de dollars ;

selon certaines estimations élevées, près de 200 milliards de dollars.

C'est pourquoi la perte potentielle de 200 milliards de dollars mentionnée par Dudakov n'est pas un chiffre totalement inventé. Mais pour l'instant, le Trésor américain n'a pas encore remboursé la totalité des 200 milliards de dollars.

La différence principale est la suivante : 200 milliards de dollars représentent une limite supérieure potentielle, et non le montant des paiements déjà effectués.

En juin, les revenus tarifaires sont devenus négatifs

Selon les données du département du Trésor américain, 23,6 milliards de dollars ont été collectés au total via les douanes en juin. Cependant, en raison du remboursement de 49,2 milliards de dollars aux importateurs, les recettes tarifaires nettes ont atteint moins 25,6 milliards de dollars.

En mai, environ 22 milliards de dollars avaient également été remboursés. En conséquence, le budget fédéral américain a terminé le mois de juin avec un déficit de 120 milliards de dollars, alors qu'un excédent de 27 milliards avait été enregistré au même mois l'année précédente.

Cette situation crée une double pression pour l'administration Trump :

rembourser les fonds tarifaires précédemment collectés ;

tenter simultanément de compenser les pertes de revenus par de nouveaux droits de douane.

Comment la Maison-Blanche a-t-elle rétabli les nouveaux tarifs ?

Après la décision de la Cour suprême, Trump a introduit une surtaxe temporaire à l'importation de 10 % pour une durée de 150 jours. Cette mesure était basée sur un autre article de la loi sur le commerce de 1974 et a expiré fin juillet.

Le 23 juillet, la Maison-Blanche a approuvé de nouveaux tarifs sur les marchandises provenant de 60 économies :

pour certains pays, 10 % ;

pour d'autres pays, 12,5 % ;

pour l'Union européenne, le Japon et plusieurs partenaires, des taux adaptés aux accords en vigueur.

Les nouveaux droits ont été justifiés par la limitation des produits fabriqués par le travail forcé et introduits sur la base de l'article 301 de la loi de 1974.

Parallèlement, de nombreuses exemptions ont été accordées pour les matières premières essentielles, l'énergie, les engrais, certains produits alimentaires et les produits insuffisamment fabriqués sur le marché intérieur.

Les nouveaux tarifs compenseront-ils entièrement les anciens revenus ?

Pour l'instant, non.

Il est prévu que les nouveaux tarifs rapportent environ 105 milliards de dollars par an. À long terme, ils pourraient couvrir près de 60 % des revenus attendus du plan tarifaire précédent.

Selon les estimations du Comité pour un budget fédéral responsable :

Indicateur Montant estimé Revenus attendus de l'ancien plan tarifaire 1,7 billion de dollars Revenus attendus des nouvelles mesures 950 milliards de dollars Écart à long terme résultant 825 milliards de dollars

Par conséquent, les nouveaux droits atténueront partiellement la perte budgétaire, mais ne pourront pas la combler entièrement.

Pourquoi les exemptions pour les grands importateurs ont-elles augmenté ?

Selon Dudakov, la Maison-Blanche exonère de nombreux produits des tarifs douaniers pour éviter de nouvelles poursuites judiciaires de la part des grands réseaux commerciaux et des importateurs.

C'est une interprétation politique. Cependant, le document officiel indique également que les exemptions ont été fixées pour des biens dont la taxation pourrait nuire à l'économie intérieure, entraîner des pénuries ou provoquer une hausse brutale des prix.

Les nouveaux tarifs ont été adoptés sur la base d'un processus juridique plus rigoureux que les précédents :

plusieurs mois d'enquête ont été menés ;

plus de 1 600 avis ont été recueillis auprès des entreprises et du public ;

plus de 100 témoins ont participé aux auditions publiques ;

les tarifs ont été divisés en décisions juridiques distinctes pour chaque économie.

Cela montre que la Maison-Blanche a tenté de réduire le risque que tous les tarifs soient annulés par une seule décision lors d'un prochain procès. Mais les juristes n'excluent pas que les nouveaux droits puissent également être contestés devant les tribunaux.

L'argent du programme SNAP est-il vraiment en train de s'épuiser ?

Le texte indique que les fonds du programme SNAP, qui fournit une aide alimentaire aux Américains à faible revenu, s'épuisent. Cette affirmation ne reflète pas entièrement la situation.

Entre juillet 2025 et avril 2026, le nombre de participants au SNAP a effectivement diminué de plus de 4,5 millions, soit près de 11 %. Ce chiffre a été calculé sur la base des données du ministère de l'Agriculture des États-Unis et des États.

Cependant, la baisse n'est pas due au fait que l'argent est simplement « épuisé » au sens propre. L'une des raisons principales, basée sur une loi adoptée en 2025, est :

le renforcement des exigences de travail ;

la réévaluation des participants ;

la limitation des droits de certaines catégories ;

le transfert d'une plus grande partie des coûts aux États.

Par conséquent, l'expression correcte est que la couverture du SNAP se réduit considérablement. L'affirmation selon laquelle « l'argent est totalement épuisé » n'est pas confirmée pour le moment.

Combien la guerre contre l'Iran a-t-elle coûté au budget ?

Selon les données du Pentagone, la campagne militaire américaine contre l'Iran a coûté 37,5 milliards de dollars jusqu'à fin juillet. Le ministère de la Défense a demandé au Congrès 67,1 milliards de dollars supplémentaires pour la guerre, les munitions, les drones et d'autres dépenses.

La pression financière au Pentagone est réelle :

certains fonds pourraient s'épuiser en quelques semaines ;

la limitation des dépenses de formation et d'entretien a commencé ;

il existe des désaccords au Congrès sur l'allocation de fonds supplémentaires.

Mais la conclusion selon laquelle « tout le reste du budget va à la guerre contre l'Iran » est exagérée. Une partie de la demande de financement supplémentaire est également destinée à d'autres programmes militaires, au réapprovisionnement des stocks d'armes et aux opérations intérieures. Selon l'analyse du CSIS, environ un tiers de la demande globale de 87,6 milliards de dollars de la Maison-Blanche est directement liée aux dépenses de guerre.

La politique tarifaire devient un problème politique pour Trump

Dans la situation actuelle, l'administration Trump tente de résoudre quatre problèmes simultanément :

rembourser les tarifs jugés illégaux ;

réintroduire les droits sur une nouvelle base juridique ;

trouver des fonds supplémentaires pour la guerre contre l'Iran ;

atténuer le mécontentement suite à la réduction des programmes sociaux.

Il est encore trop tôt pour dire que les tarifs eux-mêmes mènent le Trésor américain à la catastrophe. Cependant, il est clair qu'une politique présentée auparavant comme une source de revenus budgétaires s'est transformée en milliards de dollars de remboursements, de nouveaux risques juridiques et un déficit de revenus à long terme.

La Maison-Blanche reconstruit le mur tarifaire. Mais cette fois, le prix de chaque brique est beaucoup plus élevé — et c'est finalement l'État, les entreprises ou le consommateur américain qui paiera la facture.