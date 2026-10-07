Une étape diplomatique majeure, d'une grande importance pour la géopolitique de la région du Caucase et de l'Europe, a été franchie. Le Royaume-Uni et les gouvernements d'Azerbaïdjan ont atteint un consensus total sur le texte d'un accord historique qui porte officiellement leurs relations à un nouveau niveau : celui de partenariat stratégique.

Cette nouvelle importante a été annoncée à Bakou lors de la 8e réunion de la commission intergouvernementale mixte sur la coopération commerciale et économique par le ministre d'État britannique au Commerce, au sein du ministère des Affaires, de l'Innovation et des Sciences, Anas Sarwar a déclaré.

Signature attendue par Aliyev et le Premier ministre britannique : le travail commence dès maintenant

Le ministre d'État a souligné que les deux pays avaient convenu l'année dernière de porter leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique et que des négociations intenses sur le texte officiel avaient eu lieu au cours de la période écoulée :

Signature au plus haut niveau : « J'attends avec impatience la rencontre entre le Premier ministre britannique et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour signer conjointement ce partenariat stratégique », a déclaré le représentant du gouvernement britannique ;

Ne pas perdre de temps : Sans attendre la cérémonie de signature officielle, les parties ont convenu de créer un groupe de travail spécial pour mettre en œuvre cet accord et apporter des avantages pratiques concrets aux citoyens des deux pays.

De la défense à l'énergie : les priorités de la coopération

Le partenariat stratégique sous ce nouveau format couvrira simultanément un certain nombre de domaines vitaux :

Sécurité et défense : Stabilité régionale, renforcement des capacités de défense et coopération systématique en matière de sécurité ;

Économie et innovation : Augmentation du volume des échanges bilatéraux, attraction de nouvelles technologies et élargissement de l'environnement d'investissement mutuel ;

Énergie et infrastructures : Développement de projets énergétiques traditionnels et verts, ainsi que renforcement des liens dans le système éducatif.

Les autorités azerbaïdjanaises ont souligné qu'à ce stade, l'accent principal est mis sur la stimulation de la croissance économique et l'attraction d'investissements majeurs vers les marchés des deux pays.

30 ans de fondations solides et le rôle de bp

La coopération économique entre Londres et Bakou est à la base des projets les plus réussis de la région au cours des trente dernières années :

« Le contrat du siècle » et la sécurité énergétique : Pendant plus de 30 ans, les entreprises britanniques, en particulier le géant mondial de l'énergie bp et ses partenaires ont été des acteurs clés du développement économique de l'Azerbaïdjan ;

Approvisionnement fiable de l'Europe : Les investissements britanniques, ainsi que les connaissances et l'expertise modernes, ont servi de base à l'Azerbaïdjan pour exporter ses vastes ressources en hydrocarbures vers les marchés mondiaux et renforcer son rôle décisif dans le système de sécurité énergétique de l'Europe.

Le nouvel accord de partenariat stratégique devrait porter l'alliance entre l'Azerbaïdjan et le Royaume-Uni à un nouveau stade géopolitique, non seulement dans le Caucase du Sud, mais aussi sur les routes de transit reliant l'Europe et l'Asie.