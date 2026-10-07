Une balle de tennis percute une mouette en plein vol : l'état de l'oiseau surprend (vidéo)

·3·Monde
Une balle de tennis percute une mouette en plein vol : l'état de l'oiseau surprend (vidéo)

Un incident inattendu s'est produit lors d'un match de tennis en Australie. Une balle de tennis, frappée par un joueur, a percuté une mouette qui survolait le court, provoquant la chute de l'oiseau sur le terrain.

La vidéo montrant l'incident révèle que l'oiseau est tombé sur le court après avoir été touché par la balle, et que peu après, d'autres mouettes se sont approchées de lui.

Une autre vidéo diffusée plus tard montre la mouette se relevant et marchant sur le court. Selon le compte ayant partagé la vidéo, l'oiseau a repris ses esprits après le choc.

Cet incident est devenu viral sur les réseaux sociaux, suscitant diverses réactions de la part des internautes.

TennisAustralieOiseauIncident sportifVidéo virale
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