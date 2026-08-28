Merveille de la nature : où vit le seul oiseau au monde doté d'une corne ?

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Merveille de la nature : où vit le seul oiseau au monde doté d'une corne ?

Dans les denses marécages tropicaux d'Amérique du Sud vit une véritable « licorne » du monde aviaire. En raison de son étrange corne sur la tête qui rappelle les créatures légendaires, cet être unique est connu en science sous le nom de kamichi cornu (Anhima cornuta). C'est la seule espèce d'oiseau sur Terre possédant une telle excroissance sur la tête.

Des plumes noires, un bec semblable à celui d'une poule et une corne blanc jaunâtre dressée sur le front confèrent à cet oiseau une apparence unique et imposante.

Une corne de 15 centimètres sur la tête : arme ou décoration ?

Le signe le plus distinctif du kamichi cornu est l'excroissance sur son front, mesurant environ 15 centimètres (6 pouces) : Structure de la corne :

  • Anatomiquement, ce n'est pas une vraie corne (les vraies cornes sont composées d'os et de kératine), mais elle est constituée de cartilage flexible ; Pourquoi n'est-elle pas utilisée au combat :

  • Cette « corne » est très faiblement fixée au crâne et peut se casser facilement. Bien qu'elle repousse par la suite, l'oiseau ne l'utilise pas comme arme, mais uniquement à des fins décoratives. Armes réelles sur les ailes et combats sanglants Pour la défense et la lutte territoriale, le kamichi cornu déploie un tout autre « arsenal » :

Merveille de la nature : où vit le seul oiseau au monde doté d'une corne ?

Poignards acérés sur les ailes :

Les ailes de l'oiseau possèdent des éperons osseux extrêmement tranchants mesurant

  • 2 à 5 centimètres ; Affrontements violents : Les mâles utilisent précisément ces éperons pour attaquer leurs rivaux afin de protéger leur territoire. Ces combats sont souvent si intenses que des éperons brisés restent parfois plantés dans la poitrine du vaincu. Cris, signaux d'alerte et claquements en vol

  • Le nom de cet oiseau n'est pas un hasard : Signal « mo-ku-ka » :

Merveille de la nature : où vit le seul oiseau au monde doté d'une corne ?

Il émet des sons puissants, semblables à ceux d'une trompette ou d'une oie. Son cri le plus célèbre,

« mo-ku-ka »

  • sert à avertir les autres oiseaux de l'approche d'un prédateur ; Sacs aériens dans le corps : La peau et les os de l'oiseau contiennent de nombreuses petites poches d'air qui allègent son poids. Parfois, lors du décollage, tous les sacs aériens se compriment simultanément, produisant un bruit de claquement (fracas)

  • effrayant. Qushning terisi va suyaklari ichida ko‘plab mayda havo pufakchalari mavjud bo‘lib, bu uning vaznini yengillashtiradi. Ba’zan u parvozga ko‘tarilayotganda barcha havo xaltachalari bir vaqtda siqilib, atrofga dahshatli qarsillagan tovush (shovqin) taratadi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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