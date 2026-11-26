Le bagada casqué (Prionops plumatus), présent en Afrique, se distingue des autres oiseaux par son apparence insolite. En particulier, les structures cutanées en forme de pétales, de couleur jaune et orange autour de ses yeux, lui donnent l'impression d'avoir des yeux de tournesol.

Ces ornements remarquables ne sont ni des fleurs ni des plumes, mais la texture naturelle de sa peau. Son plumage noir et blanc ainsi que sa crête blanche sur la tête accentuent son allure unique.

Les bagadas casqués se déplacent généralement en petits groupes. On peut les rencontrer dans les savanes, les forêts claires et les broussailles d'Afrique. Se nourrissant principalement d'insectes et d'autres petits invertébrés, ces oiseaux se distinguent également par leur agilité à se déplacer parmi les arbres.

Le trait le plus caractéristique de cette espèce est constitué par les anneaux de peau jaune vif autour de ses yeux et sa crête blanche. C'est précisément cette combinaison de couleurs inhabituelle qui en fait l'un des représentants les plus singuliers du monde aviaire.