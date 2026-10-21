Une plume de seulement 9 grammes vendue 28 000 dollars aux enchères

Une plume extrêmement rare et bien conservée de l'oiseau huia, aujourd'hui disparu, a été vendue aux enchères pour 46 000 dollars néo-zélandais, soit 28 365 dollars américains. Elle établit ainsi un record en tant que plume la plus chère au monde.

Le prix de la plume rare a largement dépassé les attentes

Le huia, oiseau endémique de Nouvelle-Zélande, est considéré comme une espèce éteinte depuis le début du XXe siècle. Déjà rare à l'arrivée des Européens sur l'île, ses plumes ont attiré l'attention des collectionneurs et du monde de la mode au fil du temps. La demande croissante a été l'un des facteurs ayant conduit à son extinction totale.

Aujourd'hui encore, les plumes de huia sont très prisées par les collectionneurs. Il n'est donc pas surprenant que la plume la plus chère du monde appartienne à cette espèce.

Lors de la vente aux enchères, le prix de la plume ne devait initialement atteindre que 3 000 dollars. Cependant, en raison de sa rareté et de son excellent état de conservation, elle a été adjugée 28 365 dollars. Ce résultat a établi un nouveau record mondial pour la plume la plus chère.

La couleur et l'état de conservation de la plume ont augmenté sa valeur

Lia Morris, responsable du département des arts décoratifs de la maison de vente Webb's, s'est confiée au journal The Guardian au sujet de cette découverte unique.

« Le huia est un oiseau très célèbre et symbolique. Beaucoup de gens ressentent un lien avec lui d'une manière ou d'une autre », a-t-elle déclaré.

Selon Mme Morris, la structure de la plume est bien préservée et ses fibres ne sont pas emmêlées. Ses couleurs naturelles ont également été conservées. La plume présente des tons brun riche et des reflets irisés, sans aucun signe de dommage causé par des insectes.

Ce sont précisément ces caractéristiques qui ont augmenté la valeur de la plume pour les collectionneurs.

Une importance particulière pour le peuple Maori

La haute valeur accordée aux plumes de huia ne tient pas seulement à leur rareté, mais aussi à leur rôle dans la culture et les valeurs spirituelles du peuple Maori.

Chez les Maoris, les plumes de huia avaient une signification culturelle et spirituelle. Autrefois, les chefs de tribus les utilisaient pour orner leurs coiffes. C'est pourquoi ces plumes ne sont pas seulement des objets naturels, mais sont également valorisées comme faisant partie du patrimoine historique et culturel.

La plume la plus chère du monde ne pèse que 9 grammes. Pourtant, son prix est bien supérieur à la valeur de l'or pour le même poids. Cela montre à quel point les spécimens naturels rares peuvent être précieux pour les collectionneurs.