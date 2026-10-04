Violente tempête au Paraguay : de la grêle grosse comme des balles de tennis

·5·Monde
Violente tempête au Paraguay : de la grêle grosse comme des balles de tennis

Une violente tempête au Paraguay a causé des difficultés inattendues à la population. Dans la capitale, Asuncion, et dans plusieurs autres régions, une détérioration brutale des conditions météorologiques a provoqué d'importantes chutes de grêle.

Selon les témoins, la taille de certains grêlons était aussi grosse qu'une balle de tennis . Tombés du ciel à grande vitesse, les grêlons ont gravement endommagé les véhicules. De nombreux pare-brise et lunettes arrière ont été brisés, et les carrosseries ont été enfoncées à divers endroits.

La tempête a non seulement endommagé les véhicules, mais aussi les habitations. En particulier, des dommages aux toitures de certaines maisons ont été signalés.

Les médias locaux rapportent que de nombreuses voitures ont été endommagées à la suite de cette catastrophe naturelle. L'ampleur des dégâts causés par la tempête est en cours d'évaluation.

Cet événement au Paraguay a démontré une fois de plus à quel point les chutes de grêle importantes peuvent être dangereuses. Il est conseillé à la population de ne pas rester à l'extérieur pendant les tempêtes et de se réfugier dans des bâtiments sûrs. de la grêle de la taille d'une balle de tennis est tombée, causant des dégâts importants

ParaguayAsuncionCatastrophe NaturelleGrêleMétéo
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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