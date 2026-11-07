Chaos aérien en Europe : 25 avions déroutés, alerte « code 7700 » en plein vol

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Chaos aérien en Europe : 25 avions déroutés, alerte « code 7700 » en plein vol

Une vague massive et coordonnée de fausses alertes à la bombe dans l'espace aérien européen a perturbé le trafic aérien à travers le continent. Des dizaines d'avions de ligne ont dû émettre des signaux de détresse et modifier leur trajectoire.

Le prestigieux journal italien Repubblica rapporte, en citant les autorités aéronautiques, qu'au total, au moins 25 vols commerciaux ont reçu des alertes concernant la présence d'engins explosifs à bord. La plupart ont dû effectuer des atterrissages d'urgence dans des aéroports non prévus.

Alerte en vol et atterrissage d'urgence à Venise

Les menaces anonymes ont créé une situation critique, particulièrement sur les liaisons vers l'Italie et l'Europe centrale :

  • 9 vols liés à l'Italie : Neuf des appareils menacés étaient directement liés à des aéroports italiens ;

  • Détournement d'un avion Wizz Air : Un vol régulier de la compagnie hongroise low-cost Wizz Air reliant Prague à Rome a été dérouté vers l'aéroport de Venise après une alerte à la bombe. L'avion, les passagers et les bagages ont fait l'objet d'une inspection complète par les services de sécurité ;

  • Signal d'urgence au-dessus de Paris (Squawk 7700) : Un Airbus A321-251N en provenance de Lisbonne a activé le code international de détresse 7700 à l'approche de Paris, signalant une situation anormale à bord ;

  • Menace sur un vol roumain : Une alerte similaire a été émise par un Boeing 737-8H6 d'une compagnie roumaine reliant Prague à Bucarest. L'appareil a dû entamer une descente sous la surveillance des services d'urgence.

« Une attaque hybride bien planifiée » : qui se cache derrière ce chaos ?

Les autorités européennes et les experts en sécurité aérienne soulignent que ces événements ne sont pas de simples actes de malveillance isolés :

  • Déstabilisation ciblée : Ces menaces simultanées sont considérées comme une opération hybride coordonnée visant à semer la panique et le désordre dans les infrastructures de transport critiques de l'UE ;

  • Lettres de groupes radicaux : Selon les informations de l'aéroport de Rome, une partie des messages de menace a été envoyée par e-mail au nom de groupes radicaux cherchant à déstabiliser le ciel européen ;

  • Enquête internationale : Actuellement, les polices et services spéciaux de plusieurs pays européens mènent une enquête conjointe pour identifier la source de ces alertes.

Cette vague de fausses alertes a révélé la vulnérabilité du système de transport continental face à la pression psychologique et au « terrorisme téléphonique », causant des pertes logistiques et financières majeures.

Wizz AirAviation européenneAttaque hybrideTerrorisme téléphoniqueSécurité aérienne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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