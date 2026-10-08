Anne Carson reçoit le prix Nobel de littérature

Aujourd'hui, le 8 octobre, la lauréate du prix Nobel de littérature 2026 a été annoncée. Ce prix prestigieux a été décerné à la poétesse et écrivaine canadienne Anne Carson.

Le comité Nobel a déclaré avoir récompensé Carson pour « ses œuvres audacieuses et créatives qui, en dialogue libre avec les traditions classiques, créent de nouvelles formes pour la littérature contemporaine » .

Anne Carson est née en 1950 à Toronto, au Canada. En 1981, elle a soutenu sa thèse de doctorat en philologie classique sur le thème « Odi et Amo Ergo Sum ».

Tout au long de sa carrière, Carson a combiné poésie, traduction et travaux académiques. Dans ses œuvres, l'harmonie entre l'héritage classique antique et la littérature moderne occupe une place centrale.

Dans l'œuvre de l'écrivaine, l'origine et le sens des mots revêtent une importance particulière. Carson elle-même a décrit l'étymologie des mots comme l'une des sources fondamentales de sa création.

Anne Carson a enseigné à l'Université McGill, à l'Université du Michigan et à l'Université de Princeton. Elle a reçu une bourse Guggenheim en 1998 et une bourse MacArthur en 2000.

Elle est également lauréate du prix littéraire Lannan. En 2014, elle a remporté le prix Griffin de poésie pour son œuvre « Red Doc> ».

L'attribution du prix Nobel à Carson confirme une fois de plus son statut de l'une des figures les plus uniques et importantes de la poésie contemporaine du XXIe siècle.