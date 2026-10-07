L'Inde, l'un des principaux pays du Sud global, a franchi une étape diplomatique importante pour résoudre la guerre en Ukraine et instaurer la paix dans la région. Selon le prestigieux Hindustan Times New Delhi a présenté à Kiev un plan de trêve spécial visant à cesser les attaques mutuelles et à protéger les routes logistiques essentielles.

Cette initiative vise à assurer la sécurité alimentaire et énergétique mondiale, tout en réduisant les dommages causés par les hostilités aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Points principaux du plan de trêve proposé par l'Inde

Le paquet de paix avancé par la diplomatie indienne comprend plusieurs conditions vitales :

Arrêt des frappes sur l'énergie et les infrastructures : Les parties doivent cesser complètement les attaques de missiles et de drones contre les systèmes énergétiques, les centrales électriques et les infrastructures vitales de l'autre à l'approche de la saison hivernale ;

Sécurité en mer Noire et navires commerciaux : Mettre fin aux attaques contre les navires civils et commerciaux circulant dans le bassin de la mer Noire ;

Corridors d'approvisionnement ininterrompus : Garantir la livraison sans entrave et stable de céréales, de produits agricoles et de ressources énergétiques vers les marchés mondiaux via les ports régionaux.

Négociations lors de la visite à Kiev et intérêts de New Delhi

Ces propositions importantes ont été transmises directement aux dirigeants ukrainiens au plus haut niveau diplomatique :

La mission de Jaishankar : Selon le Hindustan Times, l'initiative de paix a été remise à la partie ukrainienne lors de la visite officielle du ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar à Kiev le mois dernier ;

Équilibre énergétique : Le plan indien prend également ouvertement en compte ses propres intérêts nationaux, notamment la question d'assurer la continuité de l'approvisionnement énergétique russe afin de maintenir la stabilité des prix sur le marché mondial.

Cette initiative de trêve de l'Inde attire l'attention des experts internationaux en tant que nouvelle action géopolitique sérieuse visant à trouver un compromis entre les parties belligérantes et à prévenir les crises économiques mondiales.