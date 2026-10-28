Pour la première fois dans l'histoire, un soldat blessé a été évacué par drone

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Pour la première fois dans l'histoire, un soldat blessé a été évacué par drone

Les forces armées ukrainiennes ont évacué un soldat blessé coincé sur la ligne de front à l'aide d'un drone de transport lourd. Il s'agit de l'une des premières opérations de ce type enregistrées pendant la guerre, selon Reuters.

Konstantin Vlasenko, 49 ans, a été envoyé sur une position dans la direction de Koupiansk, dans la région de Kharkiv, en juin 2025. Il est resté coincé près du front pendant près de 500 jours. En raison des drones russes et des routes minées, une évacuation traditionnelle était trop dangereuse.

Le militaire a été gravement blessé aux deux jambes lors d'une attaque de drone. Il a déclaré que, son état s'aggravant, il a été contraint d'amputer lui-même une partie de ses jambes.

Pour le sauver, un drone lourd capable de soulever jusqu'à 90 kilogrammes a été utilisé. Vlasenko a été attaché au drone à l'aide d'un dispositif spécial et transporté vers une zone sécurisée située à environ 15 kilomètres. Le vol a duré environ 15 minutes.

Le plan de sauvetage a été minutieusement élaboré avant l'opération. D'autres drones ont été déployés pour assurer la sécurité du trajet. Une fois arrivé dans la zone sécurisée, Vlasenko a été conduit à l'hôpital. Il suit actuellement un traitement de rééducation dans un établissement médical de Kharkiv.

Cet événement a démontré que les drones de transport lourd peuvent être utilisés pour sauver des vies humaines sur le champ de bataille lorsque l'évacuation traditionnelle est impossible.

Un homme barbu aux jambes bandées est allongé sur un lit d'hôpital.
Guerre Russo-UkrainienneKoupianskKonstantin VlasenkoDronesÉvacuation
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