La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) se retrouve au cœur de l'un des plus grands scandales juridiques de l'histoire de la Coupe du Monde. Selon une enquête du prestigieux journal The New York Times la direction et les juristes de l'organisation auraient fermé les yeux sur la participation illégale du gardien de l'équipe nationale de la République Démocratique du Congo, Lionel Mpasi-Nzo lors des phases de qualification et des matchs décisifs, tout en étant conscients de l'irrégularité.

Habituellement, si un joueur inéligible dispute une rencontre, les règlements imposent une défaite sur tapis vert. Cependant, la FIFA n'a pris aucune sanction contre le Congo.

Falsification de documents et plainte rejetée du Nigeria

Le problème concernant Mpasi-Nzo, né en France, formé dans les ligues de jeunes françaises et évoluant actuellement au Havre en Ligue 1, est lié au processus de changement de nationalité sportive :

Procédure de citoyenneté inachevée : Mpasi-Nzo n'avait pas finalisé les démarches officielles requises pour transférer sa nationalité sportive de la France vers la RD Congo et ne disposait pas des autorisations nécessaires ;

La plainte du Nigeria ignorée : Après la défaite du Nigeria face à la RD Congo lors des éliminatoires africaines, la fédération nigériane avait officiellement déposé une plainte auprès de la FIFA concernant l'éligibilité du gardien. L'instance internationale a rejeté la requête sous prétexte d'une « irrégularité procédurale » ;

Démenti de la FIFA et d'Infantino : En réponse à cette enquête, l'organisation a affirmé que ses comités étaient totalement autonomes et que le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'était aucunement intervenu dans le processus décisionnel.

Finale contre la Jamaïque et qualification pour le Mondial

En raison de cette inaction de la FIFA, le gardien inéligible a également disputé la finale intercontinentale de barrage :

La douloureuse défaite de la Jamaïque : Lors du match décisif des barrages intercontinentaux, la RD Congo a battu la Jamaïque 1-0 après prolongation, décrochant ainsi son billet pour la Coupe du Monde. Bien que les documents internes indiquent que Mpasi-Nzo n'était pas autorisé à jouer, aucune mesure n'a été prise ;

Pourquoi aucune défaite technique n'a été prononcée : Si les règles avaient été appliquées, la RD Congo aurait dû être exclue dès les qualifications, permettant à la Jamaïque ou au Nigeria d'aller au Mondial.

Coupe du Monde : Confrontation avec l'Ouzbékistan et super but de Shomurodov

Qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde, la République Démocratique du Congo s'est retrouvée dans le même groupe que l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

Choc de la 3e journée : Lors de la 3e journée de la phase de groupes, les Congolais ont battu l'Ouzbékistan sur le score de 3-1 ;

Le super but de Shomurodov : Lors de ce match, c'est Lionel Mpasi-Nzo, au cœur de la controverse, qui gardait les buts du Congo et Eldor Shomurodov a marqué un superbe but contre lui ;

Barrages et obstacle anglais : Cette victoire a permis à la RD Congo de terminer 3e du groupe et d'atteindre les 16es de finale. Cependant, ils ont été éliminés par l'Angleterre sur le score de 1-2.

Ces preuves publiées par le The New York Times jettent une ombre sérieuse sur les principes d'équité de la FIFA et exigent une explication officielle et transparente de la part des instances du football mondial.