Des caravanes transformables en petites maisons sont en vente en Turquie

·3·Monde
Des caravanes transformables en petites maisons sont en vente en Turquie

En Turquie, des « Mini House Caravans », qui ressemblent à des remorques ordinaires mais se déploient pour devenir de petites maisons une fois arrivées à destination, ont été mises en vente.

Une fois pliée, la remorque mesure 4×2,1 mètres, mais grâce à un mécanisme spécial, elle s'ouvre pour offrir une surface habitable d'environ 20 mètres carrés. Elle comprend une chambre séparée, un espace de détente, une cuisine et une salle de bain. La cuisine est également équipée d'un réfrigérateur de 90 litres.

Ces maisons attirent l'attention par leur compacité et leur mobilité. Il est possible de les transporter comme une remorque, puis de les déployer pour y vivre une fois arrivé sur place.

Selon les informations, le prix de départ du modèle est de 890 000 lires turques. Cependant, ce prix n'inclut pas la TVA ni les frais de livraison.

Deux personnes se reposent dans la nature à côté d'une caravane de camping équipée de panneaux solaires.
Mini House CaravanTurquieMaisons mobilesCaravanesCamping
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Des scientifiques ont découvert une planète orbitant dans le sens inverse de son étoileDes scientifiques ont découvert une planète orbitant dans le sens inverse de son étoile28 septembre 17:00Tournant majeur : Le Kazakhstan et la Corée du Sud passent de l'exportation de matières premières à un cycle industriel completTournant majeur : Le Kazakhstan et la Corée du Sud passent de l'exportation de matières premières à un cycle industriel complet22 septembre 08:53La Chine dépense des millions pour les funérailles des animauxLa Chine dépense des millions pour les funérailles des animaux6 septembre 11:18Un chat empêche quatre voleuses d'entrer dans une maison pendant 45 minutesUn chat empêche quatre voleuses d'entrer dans une maison pendant 45 minutes29 septembre 14:43Tempête dévastatrice aux États-Unis : 700 vols annulés et des milliers de foyers plongés dans le noir (vidéo)Tempête dévastatrice aux États-Unis : 700 vols annulés et des milliers de foyers plongés dans le noir (vidéo)28 septembre 09:18Un homme de 22 ans a volé 181 millions de livres en bitcoins avec un groupe criminelUn homme de 22 ans a volé 181 millions de livres en bitcoins avec un groupe criminel10 septembre 16:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?