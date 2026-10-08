Des caravanes transformables en petites maisons sont en vente en Turquie

En Turquie, des « Mini House Caravans », qui ressemblent à des remorques ordinaires mais se déploient pour devenir de petites maisons une fois arrivées à destination, ont été mises en vente.

Une fois pliée, la remorque mesure 4×2,1 mètres, mais grâce à un mécanisme spécial, elle s'ouvre pour offrir une surface habitable d'environ 20 mètres carrés. Elle comprend une chambre séparée, un espace de détente, une cuisine et une salle de bain. La cuisine est également équipée d'un réfrigérateur de 90 litres.

Ces maisons attirent l'attention par leur compacité et leur mobilité. Il est possible de les transporter comme une remorque, puis de les déployer pour y vivre une fois arrivé sur place.

Selon les informations, le prix de départ du modèle est de 890 000 lires turques. Cependant, ce prix n'inclut pas la TVA ni les frais de livraison.