Le Kazakhstan, en coopération avec la Banque mondiale, prévoit de porter le niveau de l'eau de la mer d'Aral Nord à 44 mètres selon le système balte. Ce projet vise à augmenter davantage le volume d'eau dans la partie nord de la mer d'Aral et à améliorer la situation écologique. C'est ce qu'a annoncé le service de presse du Premier ministre du Kazakhstan.

Il est noté qu'au cours des 20 dernières années, la superficie de la mer d'Aral Nord a augmenté de 36 %. Durant cette période, le volume d'eau a presque doublé, atteignant 23,4 milliards de mètres cubes. Parallèlement, le taux de minéralisation de l'eau a été réduit de moitié.

La prochaine étape du projet prévoit la reconstruction du barrage de Kokaral, considéré comme l'une des structures essentielles à la restauration de la mer d'Aral. Dans le cadre du projet élaboré avec la Banque mondiale, il est prévu d'élever le niveau de l'eau à 44 mètres selon le système balte.

Selon les estimations, au cours des 5 à 6 prochaines années, il est prévu de porter la superficie de la mer d'Aral Nord à 3 900 kilomètres carrés et son volume d'eau à 34 milliards de mètres cubes. Cela devrait contribuer à améliorer davantage les conditions écologiques dans la région maritime.

Parallèlement, le Kazakhstan poursuit les travaux de verdissement et d'amélioration forestière sur le fond asséché de la mer d'Aral. Il est rapporté que jusqu'à présent, des mesures d'amélioration forestière ont été mises en œuvre sur une superficie de 1,1 million d'hectares.

Afin de couvrir le fond marin asséché de végétation, 3 400 tonnes de graines de saxaoul et de plantes résistantes au sel ont été semées. De plus, 56,2 millions de plants de saxaoul ont été plantés.

Une pépinière spéciale a également été créée pour cultiver les plants. Cette pépinière, d'une superficie de 33 hectares, a une capacité de production de 3 millions de plants par an.

Outre la mer d'Aral, le Kazakhstan se concentre également sur la situation écologique de la mer Caspienne. Le pays prépare un programme interétatique pour la préservation de la mer Caspienne.

Ce programme prévoit d'accorder une attention particulière à des questions telles que la baisse du niveau de la mer Caspienne, la préservation de la biodiversité, la lutte contre la pollution de l'eau et l'amélioration du système de surveillance écologique.

Ainsi, le Kazakhstan met en œuvre une série de projets visant à améliorer la situation écologique des mers d'Aral et Caspienne, à préserver les ressources en eau et à restaurer l'environnement naturel dans ces régions.