Le niveau de l'eau dans la mer d'Aral Nord pourrait monter à 44 mètres

·9·Monde
Le niveau de l'eau dans la mer d'Aral Nord pourrait monter à 44 mètres

Le Kazakhstan, en coopération avec la Banque mondiale, prévoit de porter le niveau de l'eau de la mer d'Aral Nord à 44 mètres selon le système balte. Ce projet vise à augmenter davantage le volume d'eau dans la partie nord de la mer d'Aral et à améliorer la situation écologique. C'est ce qu'a annoncé le service de presse du Premier ministre du Kazakhstan.

Il est noté qu'au cours des 20 dernières années, la superficie de la mer d'Aral Nord a augmenté de 36 %. Durant cette période, le volume d'eau a presque doublé, atteignant 23,4 milliards de mètres cubes. Parallèlement, le taux de minéralisation de l'eau a été réduit de moitié.

La prochaine étape du projet prévoit la reconstruction du barrage de Kokaral, considéré comme l'une des structures essentielles à la restauration de la mer d'Aral. Dans le cadre du projet élaboré avec la Banque mondiale, il est prévu d'élever le niveau de l'eau à 44 mètres selon le système balte.

Selon les estimations, au cours des 5 à 6 prochaines années, il est prévu de porter la superficie de la mer d'Aral Nord à 3 900 kilomètres carrés et son volume d'eau à 34 milliards de mètres cubes. Cela devrait contribuer à améliorer davantage les conditions écologiques dans la région maritime.

Parallèlement, le Kazakhstan poursuit les travaux de verdissement et d'amélioration forestière sur le fond asséché de la mer d'Aral. Il est rapporté que jusqu'à présent, des mesures d'amélioration forestière ont été mises en œuvre sur une superficie de 1,1 million d'hectares.

Afin de couvrir le fond marin asséché de végétation, 3 400 tonnes de graines de saxaoul et de plantes résistantes au sel ont été semées. De plus, 56,2 millions de plants de saxaoul ont été plantés.

Une pépinière spéciale a également été créée pour cultiver les plants. Cette pépinière, d'une superficie de 33 hectares, a une capacité de production de 3 millions de plants par an.

Outre la mer d'Aral, le Kazakhstan se concentre également sur la situation écologique de la mer Caspienne. Le pays prépare un programme interétatique pour la préservation de la mer Caspienne.

Ce programme prévoit d'accorder une attention particulière à des questions telles que la baisse du niveau de la mer Caspienne, la préservation de la biodiversité, la lutte contre la pollution de l'eau et l'amélioration du système de surveillance écologique.

Ainsi, le Kazakhstan met en œuvre une série de projets visant à améliorer la situation écologique des mers d'Aral et Caspienne, à préserver les ressources en eau et à restaurer l'environnement naturel dans ces régions.

KazakhstanBanque mondialeMer d'Aral NordMer CaspienneÉcologie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un miracle attendu depuis 34 ans : un bébé est né sur une île écossaiseUn miracle attendu depuis 34 ans : un bébé est né sur une île écossaise25 septembre 17:01Contrôle militaire éternel sur l'île : Trump, le Danemark et le Groenland signent un traité historiqueContrôle militaire éternel sur l'île : Trump, le Danemark et le Groenland signent un traité historique23 septembre 06:53Des inondations au Népal emportent cinq éléphants jusqu'en Inde (vidéo)Des inondations au Népal emportent cinq éléphants jusqu'en Inde (vidéo)27 août 20:31État d'urgence au Japon, 2 millions d'habitants en cours d'évacuation !État d'urgence au Japon, 2 millions d'habitants en cours d'évacuation !10 septembre 08:32Le mensonge sur le Groenland démasqué : les secrets de l'accord entre Trump et le Danemark révélésLe mensonge sur le Groenland démasqué : les secrets de l'accord entre Trump et le Danemark révélés19 septembre 22:15État d'urgence déclaré en Inde après le débordement d'un réservoirÉtat d'urgence déclaré en Inde après le débordement d'un réservoir31 août 16:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?