Danger sous les eaux : des alligators envahissent les rues de Floride après une violente tempête

En Floride, aux États-Unis, de violentes tempêtes et des précipitations records ont engendré un véritable danger naturel dans les zones habitées. À la suite des inondations catastrophiques survenues début novembre 2026, des vidéos montrant de grands alligators nageant librement dans les rues inondées et les jardins des résidences de villes comme Melbourne sont devenues virales.

Bien que ce spectacle soit familier pour les habitants, l'ampleur de cette inondation a poussé les prédateurs à s'approcher dangereusement des zones résidentielles.

Comment les alligators se sont-ils retrouvés dans les rues ?

Les experts de la faune sauvage soulignent deux facteurs biologiques et géographiques principaux à ce phénomène dangereux :

L'expansion illimitée de l'habitat naturel : Lorsque le niveau de l'eau monte brusquement à cause des précipitations, les frontières des marécages, canaux et lacs locaux disparaissent totalement. En conséquence, les alligators se laissent porter par les courants jusque dans les rues, les parkings et les cours des habitations sans aucun obstacle.

Stress et recherche d'un refuge sûr : Les tempêtes violentes, le bruit du vent et la pression de l'eau provoquent un stress intense chez les animaux sauvages, notamment les alligators et les serpents venimeux. Ils se déplacent activement à la recherche d'endroits plus sûrs, plus calmes et moins exposés aux courants.

Le service de la faune (FWC) met en garde : le danger caché sous les eaux troubles

Le service de conservation de la faune de Floride (FWC) et les autorités locales ont appelé les citoyens à la vigilance et ont émis des directives strictes :