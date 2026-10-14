En Grande-Bretagne, la chaleur anormale et la sécheresse sans précédent observées cet été ont conduit à une découverte historique inattendue. En raison d'une baisse drastique du niveau de l'eau dans le réservoir de Fernworthy, situé dans le comté de Devon, au sud-ouest de l'Angleterre, une ancienne colonie de l'âge du bronze, restée submergée, a été mise au jour.

Selon le prestigieux journal britannique The Independent, les archéologues ont découvert des monuments uniques et des objets précieux datant de différentes périodes de l'histoire humaine au fond du réservoir asséché.

Une colonie vieille de 4 000 ans sous l'eau : Que contient-elle ?

Grâce au retrait des eaux, plusieurs millénaires d'histoire sont apparus sous les yeux des archéologues :

Maisons de l'âge du bronze : Les chercheurs ont identifié au fond du réservoir 8 maisons circulaires en pierre vieilles d'environ 4 000 ans ; Complexes anciens :

Outre les maisons, il a été révélé que des cercles de pierres (cromlechs) ainsi que d'anciens tumulus funéraires ont été préservés dans la zone ; Pièces de l'époque Tudor :

De plus, lors des fouilles et des inspections, des pièces de monnaie de la dynastie Tudor datant du XVIe siècle, plus précisément des années 1540, ont été trouvées, ce qui prouve que ce lieu a été activement utilisé par les humains au cours des siècles suivants. Chaleur anormale et crise de l'eau : Records battus

La mise au jour des monuments archéologiques dans la région a été causée par

une pénurie critique de ressources en eau à travers la Grande-Bretagne : 30 % restants dans le réservoir de Fernworthy : En raison de la canicule estivale, les réserves du réservoir de Fernworthy sont tombées à seulement

30 % de leur capacité totale ; Pénurie à l'échelle nationale : Le niveau moyen de l'eau dans tous les réservoirs du royaume enregistre un indicateur inférieur de 20 %

à la normale saisonnière. Sur les 31 grands réservoirs surveillés, 12 ne sont même pas remplis à moitié, et 8 connaissent un niveau dangereusement bas ; Assèchement des eaux souterraines : Le niveau des eaux souterraines baisse également de manière constante et, selon les autorités, il faudra des mois de temps pluvieux pour les ramener à leur état initial. Combien de temps durera la sécheresse ?

Au cours de la saison estivale, la Grande-Bretagne a été frappée par cinq vagues de chaleur intenses, les températures battant plusieurs fois des records historiques, provoquant des incendies de forêt et une pénurie d'eau à grande échelle. Les régions du sud de l'Angleterre ont été particulièrement touchées. Bien que les analyses des météorologues sur les précipitations automnales puissent légèrement atténuer la situation dans de nombreuses régions, selon les prévisions des experts, une grave sécheresse pourrait persister dans les régions du Devon, des Cornouailles et de l'Est de l'Angleterre

jusqu'au début du mois d'avril 2027.

Yoz mavsumida Buyuk Britaniyani birdaniga beshta kuchli issiqlik to‘lqini qamrab oldi, harorat bir necha bor tarixiy rekordlarni yangilab, o‘rmon yong‘inlari va keng ko‘lamli suv tanqisligini keltirib chiqardi. Bundan ayniqsa Angliyaning janubiy hududlari jiddiy zarar ko‘rdi.

Sinoptiklarning kuzgi yog‘ingarchilik bo‘yicha tahlillari ko‘p hududlarda vaziyatni biroz yengillashtirishi mumkin bo‘lsa-da, ekspertlarning prognoziga ko‘ra, Devon, Kornuoll va Sharqiy Angliya hududlarida jiddiy qurg‘oqchilik 2027 yilning aprel oyi boshigacha saqlanib qolishi mumkin.