Un miracle attendu depuis 34 ans : un bébé est né sur une île écossaise

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Un miracle attendu depuis 34 ans : un bébé est né sur une île écossaise

Sur l'île isolée de North Ronaldsay en Écosse, un bébé est né pour la première fois après une pause de 34 ans. Fait intéressant, la naissance de l'enfant était prévue au Costa Rica. C'est ce qu'a rapporté CNN.

Les parents du bébé, Alice Traill Ford et Jorge Suarez, passent une partie de l'année à North Ronaldsay et le reste au Costa Rica. Lorsque la famille est arrivée sur l'île à la mi-septembre, Alice a soudainement commencé à avoir des contractions.

En conséquence, une nouvelle vie a vu le jour sur l'île isolée le 15 septembre.

La famille d'Alice Traill Ford a un long lien historique avec North Ronaldsay. Ses ancêtres ont acheté l'île en 1727. Alice, quant à elle, visite cet endroit chaque année depuis son enfance.

La femme souligne que l'île occupe une place particulière dans sa vie et qu'elle s'y sent très attachée.

North Ronaldsay est l'une des régions les moins peuplées. Selon les données de 2024, alors que 72 personnes vivaient sur l'île, la population permanente actuelle est de 51 habitants.

L'île mesure environ 4,8 kilomètres de long et 3,2 kilomètres de large.

L'une des principales raisons d'une si longue pause est l'absence quasi totale d'infrastructures médicales sur l'île. Il n'y a ni hôpital ni médecin, et le personnel médical permanent se compose d'une seule infirmière.

C'est pourquoi la naissance d'un bébé sur l'île après 34 ans est devenue un événement inhabituel et mémorable pour la population locale.

North RonaldsayAlice Traill FordJorge SuarezCosta RicaÉcosse
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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