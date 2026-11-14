Scandale dans une école : une vidéo filmée secrètement par une élève fait tomber un enseignant

Un incident ayant provoqué un grand émoi a eu lieu dans une école de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Un enseignant et directeur des études de 76 ans a été arrêté, soupçonné d'actes illégaux à l'encontre d'une élève mineure.

Détails de l'affaire pénale et de l'enquête

Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête officielle sur cette affaire en vertu de l'article 141 du Code pénal (actes obscènes commis sur une personne de moins de 16 ans sans usage de la force).

L'enquête a été déclenchée par la plainte d'une élève de huitième année. Selon les premières informations, l'élève, avec l'aide d'une amie, a filmé la scène, conservant ainsi une preuve cruciale avant de signaler les faits aux autorités.

Paramètres de l'incident Informations Lieu Tbilissi, Géorgie Suspect Enseignant et directeur des études de 76 ans Ancienneté 55 ans de carrière dans l'école Article de loi Article 141 du Code pénal

Indignation et choc au sein de l'équipe pédagogique

Selon la chaîne locale Pirveli , cette nouvelle a été un véritable choc pour toute l'équipe scolaire et les enseignants. Les avis au sein du collectif sont divisés :

Une partie des enseignants affirme ne pas croire à ces accusations, prétendant que l'élève a délibérément calomnié le directeur des études.

Un autre groupe de membres du personnel préfère ne faire aucun commentaire pour le moment.

Les autorités officielles s'abstiennent de donner plus de détails afin de protéger les données personnelles de la mineure et de garantir le secret de l'instruction. L'enquête est en cours.

Selon vous, quelles mesures strictes devraient être prises pour prévenir de tels incidents dans les écoles et assurer la sécurité des élèves ? Partagez votre avis en commentaire !