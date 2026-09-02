Le Burj Khalifa de Dubaï illuminé aux couleurs du drapeau de l'Ouzbékistan

·7·Monde
Le Burj Khalifa de Dubaï illuminé aux couleurs du drapeau de l'Ouzbékistan

Les couleurs du drapeau de l'Ouzbékistan ont brillé dans le ciel de Dubaï. À l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance du pays, l'un des monuments les plus célèbres au monde — le Burj Khalifa a été illuminé aux couleurs du drapeau national ouzbek.

Cette scène au centre de Dubaï est devenue l'un des symboles les plus marquants de la fête. La haute façade du Burj Khalifa, parée de bleu, de blanc et de vert, a exprimé le respect envers notre pays pour le 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan.

Le drapeau de l'Ouzbékistan a brillé à Dubaï

L'illumination du Burj Khalifa à l'occasion de la fête de l'Indépendance a attiré l'attention. Sur fond de Dubaï nocturne, l'harmonie des couleurs du drapeau ouzbek était clairement visible sur la façade de l'édifice.

Les images montrent le Burj Khalifa illuminé de bleu et de vert, avec une prédominance de blanc dans la partie centrale.

L'un des symboles les plus célèbres de Dubaï a scintillé aujourd'hui aux couleurs nationales pour le 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan.

Pourquoi le Burj Khalifa ?

Situé à Dubaï, le Burj Khalifa est considéré comme l'un des monuments architecturaux les plus connus, non seulement des Émirats arabes unis, mais du monde entier.

Sa façade LED géante est régulièrement illuminée de couleurs spéciales pour les fêtes nationales et les dates importantes de divers pays.

Cela donne à ces démonstrations une signification bien plus profonde qu'un simple éclairage.

35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan

L'Ouzbékistan a proclamé son indépendance le 1er septembre 1991.

À ce titre, le 1er septembre est célébré chaque année dans le pays comme le Jour de l'Indépendance. En 2026, l'indépendance de l'Ouzbékistan a atteint 35 ans .

À l'occasion de cette date, divers événements et actions symboliques dédiés à notre pays sont organisés non seulement en Ouzbékistan, mais aussi à l'étranger.

La scène à Dubaï a attiré l'attention

L'illumination du Burj Khalifa aux couleurs du drapeau ouzbek a également apporté l'esprit de fête dans le ciel de Dubaï.

La vue nocturne de l'édifice, harmonisée avec les bâtiments illuminés du centre de Dubaï et son reflet dans l'eau, est particulièrement remarquable.

Ainsi, à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan, les couleurs du drapeau national ont également été projetées sur l'un des gratte-ciel les plus célèbres au monde : le Burj Khalifa.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une Japonaise de 115 ans décède après avoir révélé le secret de sa longévitéUne Japonaise de 115 ans décède après avoir révélé le secret de sa longévitéAujourd'hui, 09:54Un touriste emprisonné pour avoir caché un diamant de 200 000 dollars dans sa boucheUn touriste emprisonné pour avoir caché un diamant de 200 000 dollars dans sa boucheAujourd'hui, 09:42Appel sérieux de Zelensky : que se passe-t-il dans l'espace aérien russe ?Appel sérieux de Zelensky : que se passe-t-il dans l'espace aérien russe ?Hier, 23:49«Ils vont me pendre !» Le nouveau plan de mobilisation de Poutine et ses aveux secrets«Ils vont me pendre !» Le nouveau plan de mobilisation de Poutine et ses aveux secretsHier, 23:44Urgent : Détails des négociations secrètes entre Elon Musk et KievUrgent : Détails des négociations secrètes entre Elon Musk et KievHier, 23:35Malentendu : Pourquoi des gens ont-ils emmené des poules dans des centres de services publics ?Malentendu : Pourquoi des gens ont-ils emmené des poules dans des centres de services publics ?Hier, 23:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté