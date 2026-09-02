Les couleurs du drapeau de l'Ouzbékistan ont brillé dans le ciel de Dubaï. À l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance du pays, l'un des monuments les plus célèbres au monde — le Burj Khalifa a été illuminé aux couleurs du drapeau national ouzbek.

Cette scène au centre de Dubaï est devenue l'un des symboles les plus marquants de la fête. La haute façade du Burj Khalifa, parée de bleu, de blanc et de vert, a exprimé le respect envers notre pays pour le 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan.

Le drapeau de l'Ouzbékistan a brillé à Dubaï

L'illumination du Burj Khalifa à l'occasion de la fête de l'Indépendance a attiré l'attention. Sur fond de Dubaï nocturne, l'harmonie des couleurs du drapeau ouzbek était clairement visible sur la façade de l'édifice.

Les images montrent le Burj Khalifa illuminé de bleu et de vert, avec une prédominance de blanc dans la partie centrale.

L'un des symboles les plus célèbres de Dubaï a scintillé aujourd'hui aux couleurs nationales pour le 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan.

Pourquoi le Burj Khalifa ?

Situé à Dubaï, le Burj Khalifa est considéré comme l'un des monuments architecturaux les plus connus, non seulement des Émirats arabes unis, mais du monde entier.

Sa façade LED géante est régulièrement illuminée de couleurs spéciales pour les fêtes nationales et les dates importantes de divers pays.

Cela donne à ces démonstrations une signification bien plus profonde qu'un simple éclairage.

35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan

L'Ouzbékistan a proclamé son indépendance le 1er septembre 1991.

À ce titre, le 1er septembre est célébré chaque année dans le pays comme le Jour de l'Indépendance. En 2026, l'indépendance de l'Ouzbékistan a atteint 35 ans .

À l'occasion de cette date, divers événements et actions symboliques dédiés à notre pays sont organisés non seulement en Ouzbékistan, mais aussi à l'étranger.

La scène à Dubaï a attiré l'attention

L'illumination du Burj Khalifa aux couleurs du drapeau ouzbek a également apporté l'esprit de fête dans le ciel de Dubaï.

La vue nocturne de l'édifice, harmonisée avec les bâtiments illuminés du centre de Dubaï et son reflet dans l'eau, est particulièrement remarquable.

Ainsi, à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan, les couleurs du drapeau national ont également été projetées sur l'un des gratte-ciel les plus célèbres au monde : le Burj Khalifa.