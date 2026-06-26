Mme Perihan récompensée pour avoir nettoyé le drapeau (vidéo)

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Mme Perihan récompensée pour avoir nettoyé le drapeau (vidéo)

Mme Perihan, qui a attiré l'attention sur les réseaux sociaux pour le grand respect manifesté envers le drapeau national en Turquie, a été reçue par les autorités.

Au cours de la rencontre, les responsables ont salué son respect pour le drapeau turc, son sens des responsabilités civiques et son action exemplaire pour la jeunesse. Des remerciements sincères ont été adressés à Mme Perihan, soulignant que de telles vertus contribuent à renforcer le patriotisme et les valeurs nationales au sein de la société.

Pour rappel, la vidéo montrant Mme Perihan nettoyant soigneusement le drapeau avait précédemment circulé largement sur les réseaux sociaux, recevant des commentaires chaleureux de milliers d'utilisateurs. Beaucoup ont hautement apprécié son respect pour le symbole national, citant ce geste comme un modèle pour les autres.

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