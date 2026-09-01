Le drapeau de l'Ouzbékistan projeté sur la tour Azadi à Téhéran (vidéo)

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Le drapeau de l'Ouzbékistan projeté sur la tour Azadi à Téhéran (vidéo)

À l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance de la République d'Ouzbékistan, un événement symbolique a eu lieu à Téhéran, la capitale de l'Iran. La célèbre tour Azadi a été illuminée aux couleurs du drapeau ouzbek, créant une scène illustrant les relations amicales entre les deux pays.

L'illumination colorée de la tour dans le ciel nocturne de Téhéran a offert un spectacle impressionnant, susceptible d'attirer l'attention sur les réseaux sociaux.

La tour Azadi aux couleurs de l'Ouzbékistan

La tour Azadi, l'un des symboles principaux de Téhéran, a été illuminée aux couleurs du drapeau ouzbek à l'occasion de la fête de l'indépendance : bleu, blanc et vert, avec les bandes rouges qui les séparent.

Sur la façade nocturne de la tour, on peut voir les symboles du drapeau national de l'Ouzbékistan projetés sur l'édifice architectural.

35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan

En 2026, le 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan est célébré.

Il est devenu de tradition que les missions diplomatiques, les organisations internationales et les pays partenaires organisent divers événements à l'étranger à l'occasion de la date de l'indépendance.

L'illumination à Téhéran a également été un symbole de l'attention portée à la fête nationale de l'Ouzbékistan à l'étranger.

Quels autres symboles apparaissent sur l'image ?

La projection sur la tour montre non seulement les couleurs principales du drapeau ouzbek, mais aussi des étoiles et un croissant de lune.

En particulier, l'harmonie des couleurs blanc et vert, ainsi que le fond bleu dans la partie supérieure, ont conféré à l'édifice une apparence symbolique liée au drapeau national ouzbek.

L'illumination de la célèbre tour au centre de Téhéran aux couleurs de l'Ouzbékistan a constitué une félicitation symbolique unique pour l'indépendance du pays.

« Azadi » — l'un des symboles célèbres de Téhéran

La tour Azadi est l'un des monuments architecturaux les plus connus de Téhéran. C'est pourquoi son illumination aux couleurs variées lors d'événements internationaux ou de dates nationales attire largement l'attention du public.

Cette fois, l'éclat de la tour aux couleurs du drapeau ouzbek a été dédié au 35e anniversaire de l'indépendance du pays.

Ainsi, la tour Azadi à Téhéran a été illuminée aux couleurs du drapeau national en l'honneur de l'indépendance de l'Ouzbékistan, devenant l'un des symboles marquants des relations amicales entre les deux États.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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