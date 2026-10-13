Amis partageant une pastèque : une vidéo touchante entre un homme et un faon conquiert le web

Sur les réseaux sociaux, une nouvelle vidéo montrant une amitié incroyablement sincère entre un humain et la faune sauvage est devenue virale. Le blogueur ukrainien Yura Ladniy partageant une tranche de pastèque avec le faon qu'il élève, a rapidement accumulé plus d'un million de « likes » et des dizaines de milliers de commentaires chaleureux.

Ces images, qui témoignent de la tendresse entre un humain et un animal délicat, ont non seulement fait sourire des millions d'utilisateurs, mais sont également devenues l'un des sujets les plus viraux du réseau.

« Borya mange la pastèque comme un humain » : que montre la vidéo ?

Tournée en plein air sous un soleil radieux, la vidéo séduit par sa simplicité et son naturel :

Une tranche, deux fois plus de joie : Un homme tenant une tranche de pastèque rouge vif la partage tour à tour avec le faon. L'animal, sans aucune peur, croque le fruit avec appétit directement dans la main de l'homme ;

Le plein de saveurs : Le faon, le museau couvert de jus de pastèque, savoure la friandise comme un enfant gâté en se léchant les babines. Ce moment procure aux spectateurs des émotions pures ;

Une confiance totale : La proximité de l'animal, la tendresse et la sérénité dans ses yeux montrent clairement qu'ils sont ensemble depuis longtemps et qu'il grandit entouré d'un amour sincère.

L'acclamation des fans : « Impossible de regarder sans sourire »

Sous la vidéo, des milliers d'utilisateurs du monde entier laissent des commentaires sincères et humoristiques :

« Borya, dépêche-toi, sinon il va tout finir ! » : Les internautes, connaissant le nom du faon, Borya, plaisantent en disant : « Borya, croque plus vite, sinon Yura ne t'en laissera pas »;

« Ne le relâchez pas dans la forêt » : Voyant à quel point l'animal est attaché à l'homme, les fans demandent de ne pas le renvoyer à la vie sauvage, mais de continuer à le protéger entre des mains bienveillantes ;

Une dose infinie de positivité : Beaucoup soulignent que cette courte vidéo est un exemple de l'amitié la plus pure et la plus belle, remontant le moral après une dure journée.

Cette relation sincère entre l'homme et l'animal est une preuve supplémentaire que la tendresse et l'attention effacent toutes les barrières.