«Jurassic Park» dans la vraie vie : en Indonésie, des enfants transforment un serpent géant en toboggan (vidéo)

·6·Monde
«Jurassic Park» dans la vraie vie : en Indonésie, des enfants transforment un serpent géant en toboggan (vidéo)

Des images insolites filmées en Indonésie attirent l'attention des internautes. La vidéo montre un groupe d'enfants glissant sur un serpent gigantesque, plusieurs fois plus grand qu'eux, l'utilisant comme un toboggan de terrain de jeu.

Ceux qui ont découvert cette scène inattendue la comparent aux séquences du célèbre film « Jurassic Park ». Voir des enfants jouer tranquillement sur un reptile géant donne l'impression que les scènes d'un film fantastique sont devenues réalité.

Dans la vidéo, on voit les enfants glisser le long du corps du serpent et jouer entre eux. Leur activité inhabituelle a à la fois surpris et amusé les témoins. Certains internautes ont plaisanté en disant que c'était le toboggan le plus insolite jamais trouvé pour des enfants.

Cependant, bien que cette situation puisse paraître amusante de l'extérieur, interagir imprudemment avec des animaux sauvages ou de grands reptiles est dangereux. Le comportement d'un serpent est imprévisible, c'est pourquoi il est déconseillé de reproduire de tels jeux avec des animaux.

Néanmoins, cette vidéo insolite venue d'Indonésie a offert aux internautes une scène inattendue et mémorable.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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