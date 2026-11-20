La Chine a importé plus de 30 000 singes du Cambodge pour des expériences scientifiques. Cette situation a renforcé les craintes d'une nouvelle concurrence entre les États-Unis et la Chine concernant les animaux de laboratoire. Les experts avertissent que le commerce des singes sauvages menace également la nature et la santé humaine. C'est ce qu'a rapporté la revue Science.

Selon la publication, la Chine importe des milliers de primates du Cambodge depuis 2023. Les données douanières indiquent que plus de 2 400 singes ont été importés en 2023, et que ce chiffre a dépassé les 13 000 en 2025. Un volume similaire est attendu pour 2026.

Ces animaux sont utilisés pour mener des recherches scientifiques dans les secteurs biomédical et pharmaceutique en plein essor en Chine.

Pourquoi la concurrence pour les singes s'intensifie-t-elle ?

Auparavant, la Chine était l'un des principaux partenaires des États-Unis pour la fourniture de singes de laboratoire. Par exemple, en 2018, Pékin a exporté près de 20 000 macaques crabiers vers l'Amérique.

Cependant, après le début de la pandémie de COVID-19, la Chine a suspendu l'exportation d'animaux vivants. En conséquence, les laboratoires américains ont dû chercher d'autres fournisseurs, se tournant principalement vers le Cambodge.

En 2022, le ministère américain de la Justice a révélé des cas de contrebande liés au commerce des singes au Cambodge. Certains individus ont été accusés de faire passer des singes capturés dans la nature pour des animaux élevés dans des fermes spécialisées. Depuis, les exportations du Cambodge vers les États-Unis ont chuté drastiquement.

Une situation préoccupante pour la vie sauvage

Les expertsdoutent que tous les singes exportés du Cambodge soient élevés dans des fermes spécialisées. Certains animaux pourraient être capturés dans leur milieu naturel.

Cela nuit aux populations de singes et augmente le risque de propagation de maladies zoonotiques transmissibles de l'animal à l'homme.

Des experts internationaux critiquent également le manque de transparence dans le commerce des singes au Cambodge. Un rapport de la CITES publié en 2026 note qu'il a été impossible de confirmer ou d'infirmer certains cas de fraude et de corruption.

Une nouvelle lutte entre les États-Unis et la Chine ?

Les analystes soulignent que l'augmentation des importations de singes par la Chine pourrait engendrer une nouvelle concurrence avec les États-Unis. Les laboratoires américains utilisent toujours environ 60 000 primates par an, mais les importations actuelles peinent à couvrir la demande.

Parallèlement, les États-Unis ont importé 1 400 singes supplémentaires du Cambodge en 2025. La même année, la société américaine Charles River Laboratories a acquis l'une des plus grandes fermes de macaques au Cambodge.

Certains experts estiment qu'au lieu de se disputer le marché, les deux pays devraient coopérer pour réguler le commerce des singes et développer des méthodes scientifiques alternatives aux expériences sur les animaux.

Selon eux, réduire le besoin d'animaux pour la recherche en laboratoire, rendre le processus commercial transparent et protéger la vie sauvage restent des enjeux internationaux cruciaux.