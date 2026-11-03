Un deuxième tigre de l'Amour a été relâché dans la nature au Kazakhstan (vidéo)

Le 31 octobre au Kazakhstan, dans la réserve naturelle d'État « Ile-Balkhach », un tigre de l'Amour mâle nommé Amour a été relâché dans la nature. Il s'agit du deuxième tigre à être réintroduit dans son habitat naturel dans le cadre du programme de restauration de la population de tigres du pays.

Avant d'être relâché, le tigre a été maintenu dans un enclos d'adaptation spécial sous la surveillance de spécialistes. Les vétérinaires ont vérifié sa santé, son comportement, sa capacité à chasser de manière autonome et sa réaction à la présence humaine. Les tests ont confirmé qu'Amour était prêt à vivre en toute autonomie dans la nature.

Pour suivre les déplacements de l'animal, un collier spécial connecté à un système satellite lui a été posé. Cela permet aux experts de surveiller ses mouvements et son adaptation à son nouvel environnement.

Dans le cadre du programme, le premier tigre relâché était une femelle nommée Үmid (Espoir), le 31 juillet. Selon les experts, elle s'est bien adaptée à son nouveau territoire et chasse de manière autonome. Au Kazakhstan, deux autres tigres amenés restent pour l'instant sous la surveillance des spécialistes. Une fois qu'ils auront atteint l'âge requis et passé les tests nécessaires, ils pourront être relâchés dans la nature.

Il est à noter que les tigres n'avaient pas été observés à l'état sauvage au Kazakhstan depuis plus de 70 ans. Historiquement, le tigre de la Caspienne (Turan) y vivait, mais il a disparu au milieu du siècle dernier en raison du braconnage, de la destruction de son habitat naturel et de la réduction de ses sources de nourriture.

Actuellement, un programme de restauration de la population de tigres est en cours dans leur aire de répartition historique. Pour ce faire, des tigres de l'Amour, génétiquement proches du tigre de la Caspienne, ont été sélectionnés. Le programme ne se limite pas à la réintroduction, mais inclut également la restauration de l'habitat et l'augmentation des ressources alimentaires.