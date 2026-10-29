Un ours qui câline son dresseur comme un ami secoue les réseaux sociaux (vidéo)

La relation inhabituelle entre le dresseur d'animaux russe Pavel Vyakin et un ours géant nommé Tom suscite un grand intérêt sur les réseaux sociaux.

Il est rapporté que Pavel a pris sous son aile un ourson de deux mois qui ne pouvait pas être pris en charge dans un cirque. Depuis, il a élevé et soigné Tom. Au fil du temps, une complicité unique s'est formée entre eux.

Aujourd'hui, Tom, qui pèse des centaines de kilos, attire l'attention par son comportement doux. L'ours et son gardien passent du temps ensemble et jouent. Parfois, Tom fait même des gestes comme s'il étreignait Pavel avec ses pattes avant.

Leur relation sincère étonne beaucoup de monde. L'attitude de cet ours, élevé par l'homme depuis son plus jeune âge, attire une fois de plus l'attention sur le lien entre l'homme et les animaux sauvages.

Cependant, il ne faut pas oublier qu'un ours reste un animal sauvage grand et dangereux. Même s'il semble doux, son comportement est imprévisible.