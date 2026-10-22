Un parasite mangeur de tissus vivants détecté aux États-Unis après des décennies

Un parasite dangereux qui se nourrit de tissus vivants, la lucilie bouchère du Nouveau Monde, a été détecté dans l'État du Texas, aux États-Unis. Il s'agit du premier cas enregistré de ce parasite chez un animal sauvage dans le pays. L'information a été communiquée par le ministère de l'Agriculture des États-Unis.

Il est précisé que le parasite a été trouvé sur un élan vivant dans une réserve de chasse du comté de Pecos, au Texas. Les autorités ont été alertées après que l'animal a été abattu par un chasseur.

Renforcement des contrôles sur les animaux sauvages

À la suite de cet incident, la Commission de santé animale du Texas réexamine les limites des zones où le parasite pourrait se propager. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis et le Département des parcs et de la faune du Texas mènent des contrôles supplémentaires sur les animaux sauvages de la région.

Alan Cain, directeur du département de la faune du Texas, a appelé les chasseurs et les propriétaires terriens à être attentifs aux signes de présence du parasite chez les animaux. Il a exhorté les personnes fréquentant la nature pendant la saison de chasse à la prudence.

Comment le parasite est-il revenu aux États-Unis ?

La lucilie bouchère du Nouveau Monde avait été éradiquée aux États-Unis il y a plusieurs décennies. Cependant, ces dernières années, elle a commencé à se propager vers le nord depuis le Mexique via l'Amérique centrale. Cette situation suscite de vives inquiétudes pour le secteur de l'élevage aux États-Unis.

Afin de limiter la propagation du parasite, les États-Unis ont suspendu l'importation de bétail vivant en provenance du Mexique l'année dernière. Les importations ont été progressivement rétablies en août de cette année via un poste frontière en Arizona.

Il est rapporté que l'arrêt de l'importation de bétail a affecté l'approvisionnement en bovins aux États-Unis, provoquant une hausse record du prix de la viande bovine.

Malgré cela, des cas liés au parasite continuent d'être observés. En juin de cette année, ce parasite a également été détecté chez un veau dans le comté de Zavala, au Texas, à la frontière avec le Mexique. Par la suite, d'autres cas d'infestation ont été signalés, notamment chez des chevaux et des chiens.

Quel est le danger pour les animaux ?

Les larves de la mouche lucilie bouchère du Nouveau Monde pénètrent dans les tissus vivants du corps de l'animal et s'en nourrissent. Ce processus peut entraîner l'apparition de plaies graves et le développement d'infections.

Si une assistance vétérinaire n'est pas fournie à temps, l'état de l'animal peut s'aggraver, pouvant aller jusqu'à la mort. C'est pourquoi les experts soulignent l'importance de signaler toute anomalie suspecte chez les animaux sauvages et domestiques aux autorités compétentes.