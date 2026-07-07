Suivez le match Argentine vs Égypte avec nous

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Suivez le match Argentine vs Égypte avec nous

Les équipes nationales d'Argentine et d'Égypte s'affrontent en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

La rencontre débutera aujourd'hui à 21h00 (heure de Tachkent) au stade d'Atlanta.

Vous pouvez suivre ce match via Zamin.uz en direct commenté. Les moments forts, les occasions dangereuses, les buts, les remplacements et autres événements clés seront couverts en temps réel.

Selon les statistiques, les chances de victoire de l'Argentine dans le temps réglementaire sont estimées à 72 %. Celles de l'Égypte sont de 9 %, tandis que la probabilité d'une prolongation est de 19 %.

Suivez les détails du match entre l'Argentine et l'Égypte en direct sur Zamin.uz .

ArgentineÉgypteCoupe du MondeDirectAtlanta
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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