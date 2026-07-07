Suivez le match Argentine vs Égypte avec nous

Les équipes nationales d'Argentine et d'Égypte s'affrontent en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

La rencontre débutera aujourd'hui à 21h00 (heure de Tachkent) au stade d'Atlanta.

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Selon les statistiques, les chances de victoire de l'Argentine dans le temps réglementaire sont estimées à 72 %. Celles de l'Égypte sont de 9 %, tandis que la probabilité d'une prolongation est de 19 %.

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