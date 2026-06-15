Première sensation à la CM-2026 : l'Espagne incapable de battre le Cap-Vert

Les matchs de la Coupe du Monde de football 2026, attendus avec impatience par des millions de personnes dans le monde, ont débuté. Dès les premiers jours de la compétition, les supporters ont été témoins d'une première sensation majeure qui entrera dans l'histoire du tournoi. L'équipe nationale d'Espagne, reconnue comme l'un des prétendants les plus puissants au trophée, n'a pas réussi à trouver la faille face au Cap-Vert, débutant de la compétition.

27 frappes dévastatrices de la « Furie Rouge » sans effet

Les stars espagnoles, champions d'Europe en titre, ont dominé absolument le jeu. Les protégés de Luis de la Fuente ont adressé exactement 27 tirs vers le but adverse. Cependant, grâce à la défense disciplinée et aux exploits du gardien du Cap-Vert, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Des milliers de passionnés présents dans le magnifique stade d'Atlanta ont observé avec stupéfaction la perte inattendue de points des champions continentaux.

Dans le deuxième match du groupe « N », où s'est déroulée cette rencontre, l'équipe d'Uruguay, représentant l'Amérique du Sud, affrontera l'un des géants d'Asie, l'Arabie Saoudite.

Vous pouvez consulter les détails des compositions et les indicateurs principaux de ce match historique via le tableau du rapport officiel ci-dessous :

Compétition et phase de groupe Équipes affrontées et score final Date et ville du match Composition de base et remplaçants de l'équipe d'Espagne Composition de base et remplaçants de l'équipe du Cap-Vert Joueurs ayant reçu un carton jaune CM-2026. Groupe « N », 1ère journée Espagne — Cap-Vert

0:0 15 juin,

Ville d'Atlanta Simon, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Ruiz (Merino, 71), Rodri (Williams, 87), Pedri, Torres (Olmo, 81), Gavi (Yamal, 71), Oyarzabal. Vozinha, Moreyra,

Lopes Roberto, Borges, Lopes Cabral (Paulo, 76), Lenini, Mendes, L. Duarte (D. Duarte, 61), Monteiro (Arcanjo, 79), Cabral (Semedo, 61), Livramento (da Costa, 61). • Lopes Cabral (16)

• Pedri (90+3)

L'héroïsme des explorateurs africains

L'équipe nationale du Cap-Vert a marqué l'histoire en stoppant un géant du football mondial dès son match de débuts en Coupe du Monde. Dès les premières minutes, ils se sont battus sans relâche pour chaque centimètre de terrain. Même si Lopes Cabral a reçu un carton jaune dès la 16e minute, l'équipe n'a pas perdu sa discipline.

Les dernières secondes de la rencontre ont été nerveuses. Dans le temps additionnel, le talent espagnol Pedri a également été averti pour rudesse. Malgré tout, le score est resté nul et l'équipe débutante a décroché son premier point d'or de son histoire.

À propos de la situation dans le groupe « N » : Après ce nul, l'Espagne sera obligée de ne viser que la victoire lors des matchs restants contre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite pour assurer sa qualification pour le tour suivant. Cette erreur des champions d'Europe a maximisé l'intrigue au sein du groupe.

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