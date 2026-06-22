Espagne — Arabie Saoudite 4:0 (voir les buts)

·46·Sport
Espagne — Arabie Saoudite 4:0 (voir les buts)

Les matchs de la 2e journée de la Coupe du Monde se poursuivent.

Dans le groupe N, l'Espagne (4) a marqué 4 buts sans réponse face à l'Arabie Saoudite (1). Yamal a inscrit son premier but en Coupe du Monde, tandis qu'Oyarsabal a réalisé un doublé et délivré une passe décisive.

Coupe du Monde 2026. Groupe N. 2e journée

Espagne — Arabie Saoudite 4:0

21 juin. Atlanta

Buts: Yamal (10), Oyarsabal (21, 24), At Tambakti (49, csg).

EspagneArabie saouditeYamalOyarzabalAtlanta
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L'équipe d'Argentine se serre autour de Lionel Messi : Scaloni dément les fausses informationsL'équipe d'Argentine se serre autour de Lionel Messi : Scaloni dément les fausses informationsAujourd'hui, 13:16Deux records historiques pour Fayzullayev et la « plaisanterie » d'un ancien coéquipierDeux records historiques pour Fayzullayev et la « plaisanterie » d'un ancien coéquipierAujourd'hui, 12:41Conflit entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham : qui commande chez les Three Lions ?Conflit entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham : qui commande chez les Three Lions ?Aujourd'hui, 12:39Andrey Fyodorov explique comment stopper le PortugalAndrey Fyodorov explique comment stopper le PortugalAujourd'hui, 12:34Kylian Mbappé qualifie Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de meilleurs joueurs du mondeKylian Mbappé qualifie Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de meilleurs joueurs du mondeAujourd'hui, 12:32Sensation à la Coupe du Monde : l'Ouzbékistan sur des glacesSensation à la Coupe du Monde : l'Ouzbékistan sur des glacesAujourd'hui, 12:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?