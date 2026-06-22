Espagne — Arabie Saoudite 4:0 (voir les buts)

Les matchs de la 2e journée de la Coupe du Monde se poursuivent.

Dans le groupe N, l'Espagne (4) a marqué 4 buts sans réponse face à l'Arabie Saoudite (1). Yamal a inscrit son premier but en Coupe du Monde, tandis qu'Oyarsabal a réalisé un doublé et délivré une passe décisive.

Coupe du Monde 2026. Groupe N. 2e journée

Espagne — Arabie Saoudite 4:0

21 juin. Atlanta

Buts: Yamal (10), Oyarsabal (21, 24), At Tambakti (49, csg).