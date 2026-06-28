Le géant du football anglais et européen, Manchester City, a officiellement apporté son soutien à Abduqodir Husanov, défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan participant à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Cette initiative inattendue et sensationnelle du champion de la Premier League a captivé l'attention des supporters ouzbeks sur les réseaux sociaux et suscité de vastes débats.

Le légionnaire ouzbek sur l'affiche du géant de la Premier League

Un poster spécial a été publié sur le compte Instagram officiel de Manchester City, suivi par des millions d'abonnés, mettant en scène le talentueux défenseur ouzbek de 22 ans comme protagoniste principal.

Fait notable, Abduqodir Husanov apparaît sur ce poster vêtu du célèbre maillot bleu ciel emblématique de Manchester City, avec le drapeau national de la République d'Ouzbékistan en arrière-plan. Le service de presse du club a ajouté en légende : « Prochain match : République démocratique du Congo — Ouzbékistan à Atlanta », a commenté le club.

Un match à élimination directe pour l'Ouzbékistan et la formule des 1/16es de finale

Pour nos représentants du groupe K, le prochain match devient une véritable lutte pour la survie. Nos joueurs ont manqué d'opportunités lors des deux premières journées face à des adversaires puissants : la Colombie (1:3) et le Portugal (0:5).

Actuellement, l'équipe nationale n'a plus qu'une seule chance théorique d'accéder aux play-offs (1/16es de finale) : terminer troisième du groupe. Pour cela, une victoire avec un score important contre la RD Congo est requise.

Détails officiels de la rencontre :

Indicateur Informations sur le match Match RD Congo — Ouzbékistan Phase / Groupe Coupe du Monde 2026, Groupe K, 3e journée Lieu États-Unis, Atlanta Stadium Date du match 28 juin (Aujourd'hui) Heure de début Heure de Tachkent 04:30 h

Nous espérons qu'un tel soutien moral de la part du club le plus puissant d'Angleterre donnera une force supplémentaire à Abduqodir Husanov et à toute notre équipe. Nous souhaitons à nos représentants une victoire éclatante et un ticket pour les play-offs dans ce match historique !

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