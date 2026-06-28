JCH-2026 : Composition officielle pour le match RD Congo – Ouzbékistan

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JCH-2026 : Composition officielle pour le match RD Congo – Ouzbékistan

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a annoncé le onze de départ pour le match crucial contre la République démocratique du Congo. La rencontre se déroulera au stade Atlanta Stadium et débutera à 04h30, heure de Tachkent.

Composition de l'équipe d'Ouzbékistan :

  • Gardien : Ne’matov

  • Défenseurs : Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Nasrullayev

  • Milieux de terrain : Mozgovoy, Shukurov, Hamdamov, O‘rozov, Fayzullayev

  • Attaquant : Shomurodov (C)

Ce match, comptant pour la dernière journée de la phase de groupes, est d'une importance capitale pour maintenir nos chances de qualification pour les play-offs. Nous souhaitons une victoire historique et l'accès au tour suivant à nos joueurs !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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