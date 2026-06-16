La Coupe du Monde 2026, qui a débuté dans les stades monumentaux d'outre-mer, suscite une émotion immense chez des millions de supporters ouzbeks. En ces jours glorieux où tous les regards sont tournés vers l'événement, l'équipe nationale d'Ouzbékistan commence son parcours mondial par un match crucial contre l'un des représentants les plus dynamiques et dangereux d'Amérique du Sud : la Colombie. Actuellement, les « Loups Blancs », sous la direction de l'entraîneur principal, ont terminé leurs dernières séances d'entraînement tactiques et techniques à Atlanta, aux États-Unis, dans une ambiance positive, avant de se diriger vers la charmante ville de Mexico, au Mexique, qui accueillera leur premier match.

Mauvaise nouvelle du camp de notre équipe nationale : Jaloliddin Masharipov manquera le Mondial

En ces jours historiques, une nouvelle inattendue et décevante pour les supporters est venue du camp de l'équipe nationale. Comme cela a été largement discuté sur les réseaux sociaux, Jaloliddin Masharipov, l'un des milieux de terrain les plus expérimentés et leaders de notre équipe, a été privé de jeu pendant une longue période en raison d'une blessure. Il n'a pas pu participer pleinement aux entraînements collectifs.

Bien que le staff médical qualifié de l'équipe nationale ait pris toutes les mesures d'urgence nécessaires pour remettre le joueur d'expérience sur pied le plus rapidement possible, Masharipov a été contraint de se limiter à une préparation légère basée sur un programme de récupération individuel.

Via le tableau sportif et médico-analytique suivant, vous pouvez découvrir en détail le changement obligatoire et inattendu dans la liste de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde 2026, le premier adversaire et les lieux de préparation :

Premier adversaire de notre équipe nationale Ville où se sont déroulés le camp officiel et les entraînements Ville hôte du premier match historique Star principale absente pour cause de blessure Conclusion finale du comité médical de la FIFA Jeune talent inscrit dans la liste à la place de Masharipov Équipe nationale de Colombie

(Match de début intense) Atlanta

(États-Unis) Mexico

(République du Mexique) Jaloliddin Masharipov

(Milieu de terrain expérimenté) Pour des raisons de santé de Masharipov Ne pourra pas participer à la Coupe du Monde 2026 Ruslanbek Jiyanov

(Milieu offensif)

Décision officielle de la FIFA et opportunité historique offerte à Ruslanbek Jiyanov

Afin d'apporter une clarté totale à la situation, les derniers examens médicaux et les résultats de la tomographie du joueur, effectués sous surveillance stricte, ont été immédiatement transmis au comité médical de la FIFA. Les médecins et experts du comité international ont étudié en profondeur ces documents médicaux ainsi que l'état de santé et la condition physique du joueur avant de rendre leur conclusion finale. En conséquence, pour ne pas mettre en danger la santé de Masharipov, la FIFA a pris la décision officielle et ferme qu'il ne pourra pas participer aux matchs de la Coupe du Monde 2026.

Suite à cette situation obligatoire et regrettable, le service de presse de l'Association de Football d'Ouzbékistan (UFA) a annoncé que pour remplacer le meneur de jeu expérimenté, le jeune et dynamique footballeur Ruslanbek Jiyanov a été officiellement inscrit dans la liste finale confirmée de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2026.

Avis des commentateurs sportifs : L'expérience et le sang-froid de Masharipov sur le terrain sont certes une grande perte pour notre équipe. Cependant, Ruslanbek Jiyanov pourrait devenir une révélation sur les terrains du Mondial grâce à sa rapidité et son dynamisme. L'esprit d'équipe et la cohésion des « Loups Blancs » se manifestent encore plus clairement dans ces moments difficiles. Nous souhaitons victoire à nos garçons pour leur premier match contre la Colombie !

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