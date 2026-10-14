Des scientifiques alertent sur un « super El Niño » et une chaleur extrême menaçant la planète

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Des scientifiques alertent sur un « super El Niño » et une chaleur extrême menaçant la planète

Des climatologues internationaux et des scientifiques de premier plan expriment leur vive inquiétude face à la possible émergence, dans les mois à venir, d'un phénomène naturel extrêmement dangereux : le « super El Niño » Selon les experts, ce phénomène climatique majeur, dont le pic est attendu en décembre devrait provoquer des vagues de chaleur anormales à l'échelle mondiale.

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) et des centres de recherche influents ont publié des prévisions alarmantes sur l'impact de ce phénomène pour la santé et la sécurité humaine.

Analyse de l'OMM : une probabilité proche de 100 % et un record de 75 ans

La secrétaire générale de l'Organisation météorologique mondiale, Celeste Saulo a souligné l'ampleur du processus naturel attendu :

  • Durée : Selon les calculs de l'organisation, la probabilité que ce phénomène climatique majeur se maintienne jusqu'en février 2027 est estimée à près de 100 % ;

  • Échelle historique : « Ce phénomène pourrait devenir l'un des plus puissants et des plus étendus observés sur notre planète depuis 1950 », a déclaré la responsable de l'OMM ;

  • Perturbation de l'équilibre mondial : El Niño peut entraîner non seulement une hausse brutale des températures, mais aussi des sécheresses successives, des incendies violents et des perturbations des courants océaniques sur de nombreux continents.

Rapport de l'Université de Chicago : risque de 451 000 décès

Une étude médico-climatique menée par des scientifiques de l'Université de Chicago aux États-Unis montre la gravité des conséquences attendues :

  • Hausse de la mortalité : Selon les estimations des experts, la chaleur intense causée par El Niño pourrait entraîner 451 000 décès supplémentaires dans le monde entre juin 2026 et février 2027 ;

  • Groupes à risque : La chaleur extrême devrait frapper en priorité les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires et respiratoires, les personnes âgées, ainsi que les populations des régions pauvres manquant d'eau potable et de systèmes de refroidissement.

Les scientifiques appellent les pays du monde entier à préparer dès maintenant leurs systèmes de santé et de gestion des urgences face à la crise thermique attendue en décembre.

El NiñoOrganisation météorologique mondialeUniversité de ChicagoSuper El NiñoClimat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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