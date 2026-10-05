L'un des déserts les plus arides au monde se couvre soudainement de fleurs

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L'un des déserts les plus arides au monde se couvre soudainement de fleurs

Un phénomène naturel rare a été observé dans le désert d'Atacama au Chili. Considéré comme l'un des déserts les plus arides au monde, cette région s'est couverte de fleurs colorées après de fortes précipitations, transformant radicalement son paysage habituellement sec et jaunâtre.

Selon les experts, les pluies ont permis aux graines et aux bulbes en dormance dans le sol de germer et de fleurir. Ce processus est à l'origine du phénomène naturel rare connu sous le nom de « Désert fleuri » (Desierto Florido).

La floraison de 2026 est particulièrement étendue, avec plus de 200 espèces végétales recensées. Dans certaines zones, près de 17 000 kilomètres carrés du désert sont recouverts de végétation. Les spécialistes qualifient cet événement comme l'une des floraisons les plus intenses de ces dernières décennies.

Les précipitations inhabituelles causées par le phénomène météorologique « El Niño » ont joué un rôle clé dans cet événement. Une telle floraison ne se produit pas chaque année dans le désert d'Atacama et survient généralement lors des années suffisamment pluvieuses.

Le désert aride sous un ciel dégagé avec les chaînes de montagnes en arrière-plan.

Ce paysage éphémère est également crucial pour la vie biologique du désert. Certaines graines, restées en dormance pendant des décennies, germent dès l'apparition de l'humidité, transformant rapidement le désert en une étendue verte et colorée.

Compte tenu de l'aridité extrême et de l'absence quasi totale de végétation habituelle du désert d'Atacama, ce spectacle est véritablement stupéfiant. Ce phénomène naturel rare suscite un grand intérêt chez les touristes et les scientifiques.

Désert d'AtacamaDésert fleuriEl NiñoChiliNature
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