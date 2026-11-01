Inondations dévastatrices en Équateur : État d'urgence déclaré sur l'île de Santa Cruz (vidéo)

Sur l'île de Santa Cruz, dans l'archipel des Galápagos, célèbre pour sa nature unique et appartenant à l'Équateur, des inondations d'une ampleur sans précédent ont eu lieu. La catastrophe naturelle a fait au moins un mort, deux disparus et plus de 80 résidents ont été évacués d'urgence vers des zones sécurisées.

En raison de la gravité de la situation, les autorités locales ont instauré l'état d'urgence sur toute l'île.

« Une telle catastrophe n'avait jamais été observée dans l'histoire de l'île »

La maire de Santa Cruz, Fanni Uribe, a déclaré que jamais un tel phénomène naturel destructeur n'avait été enregistré dans l'histoire de la région :

« Cette catastrophe est devenue l'épreuve la plus difficile de l'histoire de notre île. Au total, environ 2 000 familles ont subi de lourds dommages. Les zones de Bellavista et Divino Niño sont gravement touchées, de nombreuses maisons ont été détruites et les réseaux électriques sont coupés. »

Ampleur de la catastrophe et détails importants

12 heures de pluies torrentielles et El Niño : Les précipitations, qui ont commencé le 30 octobre, se sont abattues sous forme de pluies torrentielles pendant 12 heures sans interruption. Les experts attribuent ce phénomène anormal au renforcement du climat El Niño.

Infrastructures paralysées : Les principales routes de l'île étant submergées, la circulation automobile est fortement limitée. Les inondations ont également endommagé des centres médicaux.

Activités aéroportuaires restreintes : L'aéroport principal de l'île voisine de Baltra a cessé d'accueillir des vols commerciaux et ne dessert plus que les avions transportant de l'aide humanitaire et du matériel de secours.

Centres touristiques fermés : L'administration du parc national des Galápagos a temporairement fermé 4 sites touristiques populaires à Santa Cruz et 2 à San Cristóbal afin d'assurer la sécurité des touristes.

Opérations de sauvetage et abris temporaires

Actuellement, des unités militaires et des équipes de secours sont déployées dans la zone sinistrée pour mener des opérations de recherche. Des centres temporaires ont été mis en place pour les familles sans abri, et une aide médicale et alimentaire est fournie à la population.