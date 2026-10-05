Miracle dans le désert le plus aride du monde : le désert d'Atacama se couvre de fleurs colorées

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Miracle dans le désert le plus aride du monde : le désert d'Atacama se couvre de fleurs colorées

Considéré comme le point le plus aride de la Terre où la vie est presque inexistante, le célèbre désert d'Atacamaau Chili a connu une métamorphose naturelle surprenante. Selon l'agence France-Presse (AFP), les dunes sèches, rocheuses et brunes, qui rappellent habituellement la surface lunaire, se sont couvertes d'un immense tapis de fleurs après des précipitations records.

Les climatologues et les botanistes qualifient ce phénomène de floraison la plus vaste et la plus spectaculaire des dernières décennies.

190 mm de pluie inédits et plus de 200 espèces de plantes

La floraison de l'Atacama a été provoquée par le phénomène climatique mondial dans l'océan Pacifique : El Niño :

  • Précipitations records : En juillet et août de cette année, le nord du Chili a connu des pluies d'une intensité sans précédent. Dans certaines régions, le volume des précipitations a atteint 190 mm, un chiffre historique et « jamais observé auparavant » pour cette région aride ;

  • Le réveil de graines vieilles de plusieurs décennies : César Pizarro, responsable de la conservation de la biodiversité à la CONAF, a souligné que des millions de graines et de bulbes, endormis sous la terre épaisse et le sable pendant 30 à 40 ans, ont repris vie grâce à l'humidité ;

  • Diversité florale : En peu de temps, plus de 200 espèces de plantes sauvages ont germé dans le désert. Actuellement, du littoral jusqu'à l'horizon, le désert est recouvert de fleurs blanches, jaunes et violettes.

« La floraison la plus forte depuis 1997 »

Selon les experts, le miracle naturel de cette année pourrait devenir le record absolu des 30 dernières années :

« Il y a des chaînes de montagnes et des collines à Atacama où aucune herbe verte ou fleur n'avait été vue depuis 30 ou même 40 ans. Aujourd'hui, ces terres ont pris des couleurs variées », a déclaré César Pizarro à l'AFP.

Ce phénomène naturel unique a attiré l'attention des touristes du monde entier. Des milliers d'habitants et de visiteurs étrangers affluent vers le nord du Chili pour voir de leurs propres yeux ce paysage spatial se transformer instantanément en un jardin vivant.

Un « paradis floral » de 15 000 hectares qui atteindra son apogée en octobre

Selon les prévisions de la Corporation nationale forestière du Chili (CONAF), le phénomène du « désert fleuri » atteindra en octobre son apogée.

Selon les estimations des observateurs, dans les prochains jours, au moins 15 000 hectares de désert se transformeront en un paysage verdoyant et fleuri, et cette beauté unique durera quelques semaines jusqu'à ce que l'eau s'évapore complètement.

Désert d'AtacamaCésar PizarroCONAFEl NiñoChili
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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