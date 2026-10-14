Pas un éclair ordinaire : des farfadets rouges rares photographiés dans le ciel de France

·69·Monde
Pas un éclair ordinaire : des farfadets rouges rares photographiés dans le ciel de France

Sur l'île de Corse, en France, un photographe a immortalisé l'un des phénomènes naturels les plus rares : les farfadets rouges. Les éclairs rouge vif apparus au-dessus du village ont créé un paysage céleste unique.

Les farfadets rouges sont des phénomènes lumineux électriques éphémères qui se produisent au-dessus des orages violents, à une altitude d'environ 40 à 90 kilomètres. Contrairement aux éclairs habituels, ils ne se forment pas à l'intérieur des nuages, mais dans les couches supérieures de l'atmosphère. Comme ce phénomène est très bref, il est difficile à observer à l'œil nu et à capturer avec un appareil photo.

Pour photographier ce paysage rare, le photographe a suivi les prévisions météorologiques et calculé le point et l'angle de vue nécessaires. Grâce à une préparation minutieuse, il a réussi à obtenir des images spectaculaires des farfadets rouges apparus au-dessus du village.

De tels clichés sont remarquables non seulement par leur beauté, mais aussi par la possibilité d'observer des phénomènes électriques atmosphériques peu étudiés.

CorseFarfadets RougesPhénomène ÉlectriqueMétéorologiePhotographie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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