Un incident malheureux s'est produit lors du festival des lanternes célestes à Chiang Mai, en Thaïlande. L'une des lanternes lancées dans le ciel a changé de trajectoire en plein vol et a heurté le visage d'un spectateur.

Dans la vidéo montrant l'incident, on peut voir l'homme tenter rapidement de retirer la partie en papier enflammée de la lanterne qui a atterri sur son visage. Il a réussi à maîtriser la situation rapidement, évitant ainsi des blessures graves.

L'homme a déclaré plus tard sur ses réseaux sociaux qu'il allait bien. Il a également appelé les participants au festival à vérifier soigneusement les lanternes avant de les lancer.

Il est bien connu que le festival des lanternes célestes de Chiang Mai, en Thaïlande, attire des milliers de personnes. Les participants lancent simultanément des lanternes lumineuses, créant un spectacle unique. Cependant, en raison de l'utilisation de matériaux inflammables lors de tels événements, le respect des règles de sécurité est essentiel.